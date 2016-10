Red Dead Redemption 2: Take Two sichert sich Domain von Red Dead Online

Take Two Interactive hat sich nun die Domain zu Red Dead Online gesichert. Möglich ist damit dass, das Spiel ungewollt bestätigt wurde und es eine Art Online Modus werden könnte wie bei Grand Theft Auto V.

Vor wenigen Tagen hatte Rockstar ihr Profilbild geändert und das Internet drehte durch. Danach veröffentlichten sie ein weiteres Bild was sieben Cowboys zeigt und das Internet dreht wieder komplett durch. Jetzt aber kann wirklich gefeiert werden denn Take Two Interactive hat sich die Domain für Red Dead Online gesichert. Mehr Details jedoch gibt es nicht. So wurde nicht bestätigt ob es sich um einen offiziellen Nachfolger von Red Dead Redemption handelt oder ob es einfach nur ein allein stehendes Online Spiel von Rockstar wird im besten Stil von Grand Theft Auto Online.

Überraschend ist es aber nicht dass, Rockstar jetzt diese Lore fährt. GTA V hatte sich verkauft und verkauft sich immer noch wie geschnitten Brot. Ein Grund für Rockstar weiter zu machen und dem möglichen Nachfolger auch einen Online Modus zu spendieren. Eine offizielle Ankündigung zu Red Dead Redemption 2 oder Red Dead Online gibt es bisher von seitens Take Two und Rockstar nicht. Die Zeit wird zeigen was sie aus dieser großartigen Marke raus holen. Hier aber noch einmal der Trailer zu dem ersten Red Dead Redemption.