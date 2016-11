Microsoft: angeblich Rassistischer Betreff in Newsletter

Microsoft sendete eine Werbe-Mail für den kommenden Xbox One und Microsoft Windows-Titel Dead Rising 4, deren Betreff von einigen Empfängern falsch interpretiert wurde und entschuldigte sich nun dafür.

Eigentlich wollte Microsoft nur für seinen neuen Titel Dead Rising 4 werben und hatte dabei vermutlich gar nicht darüber nachgedacht, dass der zufällig anmutende Betreff von vielen Emfpängern als beleidigend aufgefasst werden könnte. Der Betreff der besagten E-Mail lautete „NNNNGGGHHHAAA“.

Die meisten Nutzer dürften den Betreff, und das war Microsofts Intention, als Zombie-Gebrabbel überflogen haben, bevor sie zum eigentlichen Inhalt der Mail übergingen. Trotzdem waren, laut einem Tweet von Larry Hryb (Major Nelson), viele Abonnenten des Newsletters anderer Meinung und hielten den Betreff für eine rassistische Beleidigung. Im selben Tweet entschuldigte sich Larry Hryb auch für die potentielle Beleidigung und gelobte Besserung in der Zukunft.

Today we sent a DR4 email where a zombie roar was interpreted by many as a racial slur. We apologize and promise to do better next time.

