Far Cry 3: Der Kampf mit dem Wahnsinn im Rückblick

Jason Brody macht mit seiner Freundin, seinen zwei Brüdern und Freunden Urlaub im Paradies. Alkohol, Sommer, Sonne, Strand, die Idylle ist perfekt…. Fast.

Denn Jason und seine Freunde werden von einem wahnsinnigen Sklavenhändler und seiner Piratenorganisation entführt und als Geiseln gehalten. Jason gelingt jedoch die Flucht und von nun an muss er sich alleine durch eine Welt voller Gewalt und Drogen kämpfen um sich und seine verschleppten Freunde zu retten, falls sie denn noch leben. Dabei ist die Schwelle zum eigenen Wahnsinn und die wachsende Mordlust sein größter Feind.

Blickfang und Klangschmaus

Die Insel wirkt wie das pure Urlaubsparadies, wären da nicht die bösen Piraten, Sklavenhändler, die Drogendealer, wilden Tiere und komplett wahnsinnigen Einwohner. Aber auch die sind immerhin sehr schön gestaltet und animiert. Leider kommt es auch bei einem grafisch so schön anzusehenden Spiel hie und da zu Schnitzern. Gelegentliches nachverschönern der Texturen bei Videosequenzen, in ganz seltenen Fällen etwas unschöne Texturen… aber wirklich in ganz seltenen Fällen. Ansonsten gibt’s auf der Grafikseite quasi nichts zu meckern.

Bevor wir zum Sound kommen: Deutsche Synchronsprecher sind schon immer ein schwieriges Thema gewesen, sowohl bei Spielen, als auch bei TV Serien und Filmen. Manche (unter anderem ein gewisser Spieleredakteurt) finden, dass vieles von der eigentlich angestrebten Athmosphäre verloren geht, wenn man nicht mindestens Gleichwertige Deutsche Sprecher einsetzt. Ausserdem werden Akzente und weitere Nuancen zumeißt einfach ignoriert. Nicht so bei Far Cry 3, oder zumindest nicht immer. Die Sprecher leben sich im allgemeinen gut in ihre Rollen ein, vor allem Jason nimmt man die zunehmende Lust am Töten komplett ab. Auch Piratenkapitän Vaas hat einen geradezu genialen Sprecher bekommen, der seinen Wahnsinn gut rüber bringt. Auf der anderen Seite steht Dennis, welcher im Englischen Original ein sehr gut ausgeleuchteter und vielschichtiger Charakter ist. Im Deutschen fehlt leider sehr viel von seiner Persönlichkeit und auch von Lippensynchronität, brauchen wir hier nicht reden. Doch so etwas bietet Gott sei dank die Ausnahme und so ist Far Cry 3 auch mit einer deutschen Tonspur ein absoluter Genuss.



Der Soundtrack ist eher ein zweischneidiges Schwert. Machen die Radiosender noch eher einen mauen und langweiligen Eindruck mit ihrem Gedüdel, so sind die meisten Missionen mit einem absolut genialen Soundtrack versehen. Alleine die Haupt Hauptmelodie nach dem intro oder Skrillex und Damian Marley bei einer Mission in der man Hanfplantagen anzündet…. GENIAL!

Von sich selbst klauen ist nicht verboten

Prinzipiell ist Far Cry 3 ein Offenes Action Adventure mit vielen Rollenspiel Elementen, also eigentlich die perfekte Mischung. Die Rollenspiel Elemente äußern sich in den drei Skillbäumen in denen man Jason hochleveln kann. Der Reiher, der Hai und die Spinne sind optisch jeweils als ein Strang von Tattoos auf Jasons unterarm vertreten. Spielerisch haben sie jeweils ganz andere Skills in Petto, die man erlernen kann. Während der Reiher für Takedowns auf lange Entfernung und Moblilität zuständig sind, ist der Hai eher für die kurze Distanz und für die Lebensenergie zuständig. Der Skilltree der Spinne ist der Stealthbaum und bietet viele interessante Möglichkeiten die Feinde ohne Aufsehen zu erledigen.

Nebenmissionen und ein Craftingsystem sind auch vertreten. Für letzteres braucht man allerdings (Überraschung Überraschung) Materialien wie Felle oder Pflanzen. Also auf zum Jagdgebiet des gewünschten Tiers und das fröhliche Jagen kann beginnen. Die Karte des Spiels ist übrigens sehr groß! Wirklich sehr, sehr groß.

Das beste daran: Wenn man mal ungefähr die Hälfte des Spiels absolviert hat merkt, man dann dass das erst die Hälfte war und bekommt ncohmal so einen brocken zu Erkunden, man hat also wirklich reichlich Platz und ganz im Gegensatz zu Far Cry 2, wo die Offene Welt noch größten Teils leer war, gibt es hier mit den oben erwähnten Nebenmissionen doch noch einiges zu tun.



Was das Aufdecken der Karte angeht, hat Ubisoft ein bisschen bei sich selbst abgeschaut. Auf der ganzen Insel stehen Funktürme verteilt die es zu aktivieren gilt um die Umgebung auf der Karte aufzudecken. Danach wird der Turm per Seilrutsche wieder verlassen… klingt nach Assassins Creed richtig? Netter Nebeneffekt: Ladenbesitzer können für jeden aktivierten Funkturm bessere Waffen aus anderen Dörfern bestellen und in den Geschäften anbieten. Auch Enemycamps die stark an die Temlerposten aus Assassin’s Creed Brotherhood erinnern sind vertreten. Werden diese von den Piraten befreit so ist das Gebiet sicher und du begegnest auch weniger Piraten darin. Dann gibt es noch Schätze zu finden, Challenges der Eingeborenen abzuschließen und selten oder gar Legendäre Tiere zu jagen. Ihr merkt: es gibt genügend zu tun.

Eine Formel auf die Aufgebaut werden kann (und wird)

Wo Far Cry an sich noch der zwar wunderschöne, doch recht geradlienige Shotter war und Far Cry 2 versucht hat mit einer großen aber ultimativ leeren Welt aufzutrumpfen, macht Far Cry 3 alles richtig und bietet eine riesige Spielwelt, in der es genug zu erleben gibt, kombiniert mit einer mitreißenden und tiefgründigen Geschichte. Von dem Hauptcharakter der eine unglaubliche Transformation über den Verlauf des Spiels hilegt, zu den Nebencharakteren die einem fest im Gedächtnis bleiben ist die Welt von Far Cry 3 gespickt mit interessanten Personen und ihren Geschichten.

Wäre dies ein Testbericht würde ich hier wohl ziemlich hohe Noten vergeben und die hat das Spiel auch durchaus verdient. Für alle die es sich entgehen ließen: unbedingt zugreifen und eine der besten Gamestories seit langem erleben.

Was die restlichen Spielmodi angeht, so gibt es eine eigene Coop Kampagne, die vor den Ereignissen der Hauptstory spielt und mit bis zu 4 Spielern bestritten werden kann. Diese ist jedoch in lineare Kapitel unterteilt und bietet keine offene Welt um diese zu erkunden.

Abschließend gibt es noch ein DLC Häppchen, das hier erwähnt werden muss nämlich Far Cry 3: Blood Dragon, welches jedoch weder optisch noch Storytechnisch etwas mit dem hauptspiel zu tun hat und deshalb wohl eine Geschichte für einen anderen tag bietet.