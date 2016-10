Das Zocktoberfest beginnt

Die deutsch-französische Speedrun-Community Germench (aus German und French), veranstaltet diese Woche vom 24.10.2016 bis zum 30.10.2016, also die komplette Woche von Montag bis Sonntag das Zocktoberfest. Die Eröffnungszeremonie findet am Montag um 15:00 Uhr statt.

Das Ereignis findet dieses Jahr ebenfalls wieder online auf dem Germench-Twitch-Kanal statt. Ursprünglich war für das Event als Veranstaltungsort der Kulturpalast in Wiesbaden vorgesehen. Aus organisatorischen Gründen musste allerdings auf einen Veranstaltungsort verzichtet werden. Genaueres dazu kann auf der Germench-Seite nachgelesen werden.

Für das Event werden über 60 Runner, also Spieler, die sich einzeln oder in Rennen um die Bestzeit spielen, in fast 100 Runs antreten. Unter anderem sind folgende Spiele mit dabei:

I wanna be the Boshy

Starcraft 2

Doom (2016)

Super Mario World

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Unter folgendem Link könnt ihr euch den komplette Zeitplan anschauen – Link zum Zeitplan. Dort seht ihr nicht nur wann welches Spiel dran ist und von wem es gespielt wird, sondern auch die geschätze Dauer für den Lauf (estimate). Diese Zeit dürfte in der Regel allerdings unterboten werden, da üblicherweise Speedrunnner für solche Ereignisse eine „für den Marathon geeignete, bzw. sichere Zeit“ angeben. Die Kategorie beschreibt ein gewisses Ziel, das erreicht, bzw. eine bestimmte Regel, die eingehalten werden muss. Any% besagt, dass es nur relevant ist das Spiel durchzuspielen.

Die Incentives sind Sonderregeln, die angewandt werden, wenn bestimmte Ziele erreicht werden. In der Regeln sind dies Spendenziele, wie man zum Beispiel aus Awesome Games Done Quickly kennt. Ein eher bekannteres Beispiel ist der bei Awesome Games Done Quickly jährlich wiederkehrende Donation War „Save the Animals vs. Save th Frames“ für Super Metroid. Bei dem zwei Gruppen um die Wette spenden und die Gruppe mit der höheren Spendensumme entscheidet ob in Super Metroid entweder die Tiere im Spiel gerettet werden oder man sie sterben lässt um kostbare Zeit einzusparen.

Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuschauen und den Teilnehmern viel Glück sowie den einen oder anderen Weltrekord.