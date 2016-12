Counter-Strike: Modder baut 1.6 für CS:GO nach

Für fast allen ist Counter-Strike 1.6 ein Begriff, denn es ist die Mutter des Shooter Genre. Ein Modder hat nun Counter-Strike 1.6 einen neuen Anstrich verpasst.

Fast jeder hatte dieses Videospiel bereits einmal in den Händen: Counter-Strike 1.6. Im Jahr 2000 kam Counter-Strike für den Computer raus und begeisterte die Massen komplett. Zu diesem Zeitpunkt war Counter-Strike die Revolution der Computerspiele schlecht hin. Damals war Counter-Strike eine reine Modifikation für das Videospiel Half-life und wurde erstmals am 19. Juni 1999 veröffentlicht.

Zu diesem Zeitpunkt gab es keine LAN-Party, in der Counter-Strike nicht dabei war und durfte sich bis zu 10 Jahre als das populärste und meistgespielte Online-Actionspiel nennen. Aufgrund seiner Bekanntheit wird bis heute Counter-Strike gerne als Beispiel für die Massenmedien verwendet, wenn es um das Thema „Killerspieler“ geht und gilt bis heute als eines der meistgespielten Videospiele unserer Zeit und kann bis zu diesem Zeitpunkt mit sechs weiteren Nachfolgern glänzen.

Ein Standalone Spiel oder Mod für CS: 1.6 ist dies jedoch nicht. Für Menschen, die nur CS:GO besitzen und gerne noch einmal zurück zu den Wurzeln gehen möchten, hat ein Modder eine Modifikation für CS:GO bereit gestellt, die es den Spielern erlaubt die Welt aus Counter-Strike 1.6 noch einmal zu erleben, welche das Original einfach nur etwas aufbereitet.

The goal of my mod is to bring back the 1.6 feeling of Counter-Strike, that means: weapons, sounds, stats, physics, etc… some stuff such buying ammo or even choosing your player model won’t be possible without plugins but I plan to make the mod without them, even if they’re really useful… servers could still use them though.