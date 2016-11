Battlefield 1: Fan bastelt eigenen Trailer

Battlefield 1 bietet den Nutzern viele Möglichkeiten und wird von der Community gefeiert. Nun hat jedoch ein Fan einen eigenen Trailer erstellt, der den Krieg in ein anderes Licht wirft.

Der Trailer zu Battlefield 1 hat um ziemlich viel Wirbel gesorgt. Während Activision mit ihrem Trailer zu Call of Duty viel negative Kritik einstecken musste, bekam EA mit ihrem Trailer großen Zuspruch von der Shooter Genre Community. Die Beta von Battlefield 1 hat allen gezeigt, was das Spiel zu bieten hat und auch das Spiel an sich ist seid einiger Zeit draußen und jeder konnte sich nun ein gutes Bild von Battlefield 1 machen.

Jetzt hat sich ein Fan der Battlefield Reihe jedoch an dem Trailer zu Battlefield 1 gesetzt und diesen bearbeitet. Der Trailer zeigt eine komplett andere Seite des Krieges und das obwohl nicht viel an dem Trailer geändert wurde. Alleine die Musik, die in dem Trailer verwendet wird, ändern die komplette Denkweise über das Spiel und den Krieg. Statt eines actionreichen Spieles bekommen wir hier durch das Spiel und den Trailer die brutale Seite des Krieges zu Gesicht.

Wie findet ihr den bearbeiten Trailer des Spiels?