YouTube Abonnenten kaufen. Wo und sinnvoll?

Heute liebe Kinder, kaufen wir YouTube Abonnenten. Wer heute auf YouTube anfängt, der hat es nicht leicht. Macht man gute Videos, was inzwischen viele machen, möchte man auch Abonnenten haben. Wieso also normal die Basis aufbauen, wenn es verschiedene Services gibt, die YouTube Abonnenten verkaufen und das sogar sehr günstig. In diesem Artikel nenne ich dir ein paar solcher Quellen, deren Preise und zum Schluss natürlich auch, ob es sinnvoll ist Abonnenten zu kaufen.

YouTube Abos

Fangen wir mit Social Sponsor an. Diese bieten neben Twitter Follower, Facebook Likes, Facebook Shares und Google+ Follower auch YouTube Abonnenten, Views und Likes an. Das ganze ist bei YouTube Abonnenten in verschiedenen Kategorien aufgeteilt.

Ab 1 Abonnent, kostet der Spaß 0,13 Euro pro Abo. Dabei kann man noch ein Fantargeting einstellen sowie woher die Abos kommen sollen. Also alle aus Deutschland oder nur aus dem Ausland. Ab 100 Abos kostet 1 Abo nur noch 0,12 Euro. Also kauft man sich 100 Abos, kostet es 12 Euro. 100 Abos ist nicht viel, also sagen wir mal 500 Abos. Hier ist es dann auch schon billiger, 0,09 Euro pro Abo. Das macht also bei 500 Abos 45 Euro. Und 0,09 Euro pro Abo bleibt auch ab 2.000 Abos.

Sagen wir, du möchtest Minecraft Let’s Plays machen. Möchtest Gronkh vom Thron stoßen. Kein Problem, würde dich bei Social Sponsor 273.074,39 Euro kosten. Dann hast du so viele Abos wie Gronkh. Und das theoretisch sogar, ohne ein einziges Video Online zu haben.

YouTube Views

Abos schön und gut. Abos alleine bringen dir aber nichts. Du brauchst also auch noch Aufrufe. Klar, du hast jetzt Millionen von Abonnenten, aber die meisten davon – sind tote Abos. Also musst du nochmal Geld in Views investieren. Auch dies geht bei Social Sponsor.

Auch hier in unterschiedlichen Paketen.

Ab 1.000 Views kosten 100 Views 1,10 Euro. Ab 50.000 Views nur noch 0,30 Euro pro 100 Views. Und auch hier möchtest du Gronkh überholen. Kein Problem. Du brauchst dazu nur 334.345.921,50 Euro. Schnäppchen. Aber auch hier, fehlt etwas und zwar Likes und Dislikes.

YouTube Likes und Dislikes

Solche gekauften Video Views werden meist dadurch generiert, dass die Videos einfach auf gut besuchten Seiten integriert werden. Oder man bezahlt den „Zuschauern“ Cent Beträge, dass sich diese eben die Videos anschauen. Meist eben aber nur über einen integrierten Videoplayer auf einer Homepage. Ohne Likes und Dislikes. Für Google möchtest du das ganze natürlich aussehen lassen.

Also kaufst du dir Likes.

Ab 1 Like 0,20 Euro bei Social Sponsor, Ab 2.000 Likes nur noch 0,08 Euro pro Like. Billiger als ein Abo und ein View. Nur Däumchen nach oben, ist aber mist. Also da du zwar tote Abos hast, brauchst du noch gefakte Hater. Gehört dazu.

Und die sind auch billiger als normale Likes. Ab 1 Dislike nur 0,10 Euro pro Dislike. Ab 1.000 Dislikes nur noch 0,07 Euro pro Dislike. Also zuschlagen!

Ich muss jetzt leider noch einen solchen Anbieter „bewerben“, ansonsten sieht es zu sehr nach Werbung aus und mein Fazit bringt nichts. Also es tut mir leid

Der Fan Markt

YouTube Abos

Auch Der Fan Markt bietet YouTube Abos an, ebenfalls in verschiedenen Paketen. 500 Abos für 25 Euro. 2.000 Abos fürn hunderter. Und 10.000 Abos für 500 Euro. Auch hier möchtest du 3.000.000 Abonnenten haben – einfach so. Kostet dich also 150.000 Euro – billiger als bei Social Sponsor. Der Fan Markt gibt auch Lieferzeiten an. Für 10.000 Abos braucht der Service nach eigenen Angaben 50-100 Tage. Ich denke, für 3 Millionen Abos wird es schon länger dauern – sagen wir einfach mal ein halbes Jahr bis Jahr = setz dir schon mal einen Kaffee auf.

Aber auch hier möchtest du Views kaufen! Und das kannst du!

YouTube Views

Und zwar ebenfalls in verschiedenen Kategorien.

5.000 Aufrufe kosten lächerliche 15 Euro und werden ausgeliefert innerhalb von 2-3 Tagen. 250.000 Aufrufe (!!!111!1) kosten nur 600 Euro und dauern nur 5-7 Tage. Da mir langsam die Galle hochkommt, noch kurz zu den Likes….

YouTube Likes

Der Fan Markt bietet leider keine Dislikes an, dafür aber likes.

250 Likes für 25 Euro. 2.000 Likes für 200 Euro.

YouTube Abos / Views / Likes kaufen – gut?

Nein! Niemals! Never! Ich rauch jetzt erstmal eine….

Obwohl, jetzt nach meiner Zigarette, die sehr gut war nach dem Mist hier. Es lohnt sich schon. Wenn du deinen Kanal aufbauen willst, welcher dir nicht wichtig ist. Worauf du nicht stolz sein willst. Und wo du damit leben musst, dass dein Kanal schnell gesperrt wird. Denn YouTube kommt dir schnell damit auf die schliche. Wir reden hier von Google. Google weiß alles. Hast du also innerhalb von wenigen Tagen tausende Abos und hundert Tausende Aufrufe, dann kommst du vermutlich sehr schnell in eine YouTube Säuberungsaktion und hast noch schneller, keine Abos, keine Aufrufe und dein Kanal wird vermutlich gesperrt.

Du musst nicht mal in eine normale Säuberungsaktion bei YouTube reinkommen. YouTube Accounts die nur abonnieren, weil sie dafür bezahlt werden – werden schnell gesperrt. Viele davon sind auch Fake Accounts. Am 16.07.2014 löscht YouTube gesperrte Accounts vom Abo Counter. Hast du dir also 50.000 Abos gekauft, die hälfte davon ist gesperrt, hast du nur noch 25.000 Abos.

Aber was viel schlimmer ist, du kaufst dir tote Abos. Glaubst du wirklich, ein einziger von den gekauften Abos schauen sich deinen Mist an? Ja? Träum weiter.

Hast du zu viel Geld, kauf dir den Mist. Alternativ kannst du auch mich anschreiben, ich stell dir eine Blanko-Rechnung aus, mach die fetteste Werbekampagne hier auf Lets-Plays.de für dich und mach mir ein paar schöne Wochen Urlaub in Thailand.

Auch die gekauften Views bringen dir einen Scheißdreck. Die starten dein Video, hauen es in den Hintergrund ohne Ton – wow, du hast Aufrufe die sich deine Videos nicht anschauen. Auch hier: Glückwunsch!

Ich weiß, wenn man jetzt mit YouTube startet, egal ob mit Let’s Plays, Beauty Mist, Tutorials oder was auch immer – man hat es nicht leicht. Aber gekaufte Abos, Views, Likes bringen dir nichts. Überhaupt nichts. Also finger weg davon. Lieber den Kanal natürlich aufbauen, sich auf gute Videos konzentrieren, Suchmaschinenoptimierung betreiben – Rest kommt von alleine, auch wenn es länger dauert.

Aber dafür kannst du dann auch stolz auf deinen Kanal sein und das was du getan hast. Du weißt, du hast echte Zuschauer, die echte Aufrufe generieren und unter deinen Videos kommentieren. Sowas bekommst du mit den bezahlten Mist von oben nicht.

Falls das einer der zwei Anbietern von oben liest. Ich habe nichts gegen euren Service. Ihr bietet eine Dienstleistung an, die auch gekauft wird. Ich sehe es aus einer anderen Sicht. Ihr habt eure Kunden und wisst selber, was das ganze bringt.