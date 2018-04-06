Tipps für schnelle Only Up Speedruns

Only Up ist mehr als ein Spiel – es ist ein Tanz mit der Schwerkraft, ein ewiges Streben nach oben. Dein Charakter beginnt ganz unten in einer verschachtelten Welt aus Plattformen, Objekten und Hindernissen und muss sich Stufe für Stufe emporarbeiten, vorbei an schwindelerregenden Kanten, wackeligen Konstruktionen und tückischen Sprungpassagen. Während sich viele Stunden durchs Spiel wie ein Marathon anfühlen, verwandelt sich für Speedrunner jedes Level in einen Sprint gegen die Zeit – ein Speedrun, der Sekunden von Rekordzeiten jagt.

Only Up! Speedrun Stats Über 3 400 eingereichte komplette Durchläufe Von mehr als 1 400 verschiedenen Spielern Offiziell auf Speedrun.com gemessen!

Speedrunning macht den Reiz von Only Up noch stärker spürbar. Es ist das Gefühl, Fehler auszumerzen, das Timing zu perfektionieren und schließlich das Spiel in Zeiten zu bewältigen, von denen andere nur träumen. Viele der aktuellen Bestzeiten liegen weit unter dem, was man als „normale“ Spielzeit kennt. In der populären „Any%“-Kategorie etwa liegt der Weltrekord im Glitchless-Lauf aktuell bei 14 Minuten 41 Sekunden, ein schneller, legitimer Lauf ohne technische Fehler – eine beeindruckende Leistung angesichts der Herausforderung im Leveldesign. Kein Wunder, dass Speedruns sehr beliebt geworden sind und weltweit Spieler anziehen, die ihre Grenzen austesten wollen.

Kategorien im Only Up Speedrun

Bevor du dir die Tricks ansiehst, lohnt ein kurzer Blick auf die wichtigsten Speedrun-Varianten in Only Up:

Any% Glitchless: Ziel ist es, das Spiel so schnell wie möglich zu beenden, ohne Glitches oder Exploits zu nutzen. Hier gewinnen die Spieler, die durch reine Skill-Optimierung die beste Zeit erzielen – die aktuellen Rekorde liegen bei etwa 14 Minuten 41 Sekunden (Stand Februar 2026).

Ziel ist es, das Spiel so schnell wie möglich zu beenden, ohne Glitches oder Exploits zu nutzen. Hier gewinnen die Spieler, die durch reine Skill-Optimierung die beste Zeit erzielen – die aktuellen Rekorde liegen bei etwa 14 Minuten 41 Sekunden (Stand Februar 2026). Any% Unrestricted: In dieser Kategorie ist nahezu alles erlaubt. Glitches, Exploits und ungewöhnliche Strategien, die der Engine entlockt werden. Offizielle Rekorde in dieser Kategorie liegen bei etwa 2 Minuten 26 Sekunden , was die enormen Unterschiede zeigt, die Glitches bewirken können.

In dieser Kategorie ist nahezu alles erlaubt. Glitches, Exploits und ungewöhnliche Strategien, die der Engine entlockt werden. Offizielle Rekorde in dieser Kategorie liegen bei etwa , was die enormen Unterschiede zeigt, die Glitches bewirken können. Bedless / All Collectibles / weitere Kategorien: Je nach Regeln können zusätzliche Herausforderungen hinzukommen, etwa das Auslassen bestimmter Objekte oder das Sammeln aller Sammlerstücke.

Jede dieser Kategorien hat ihre eigenen Strategien, und wer hier konkurrenzfähig sein will, muss mehr tun, als nur schnell zu springen. Wer also einen optimalen Speedrun anstrebt, muss Timing, Bewegungen und Tricks perfekt kombinieren.

Basics des schnellen Aufstiegs

Ein Speedrun steht und fällt mit Bewegungstechniken und perfekten Sprüngen. In Only Up bedeutet das:

Sprünge statt Rennen : Auf vielen Abschnitten ist es schneller, präzise zu springen, statt zu laufen. Timing und Winkel entscheiden darüber, ob du Sekunden gewinnst oder Sekunden verlierst.

: Auf vielen Abschnitten ist es schneller, präzise zu springen, statt zu laufen. Timing und Winkel entscheiden darüber, ob du Sekunden gewinnst oder Sekunden verlierst. Momentum nutzen : In einigen Abschnitten kannst du mit Schwung und gezielten Sprüngen weiterkommen als durch langsames, kontrolliertes Vorankommen. Geschwindigkeit wird so zur Währung deines Runs.

: In einigen Abschnitten kannst du mit Schwung und gezielten Sprüngen weiterkommen als durch langsames, kontrolliertes Vorankommen. Geschwindigkeit wird so zur Währung deines Runs. Kamera als Verbündeter : Eine kluge Kameraführung hilft, Sprunglinien und Plattformabstände frühzeitig zu erkennen und Fehler zu vermeiden.

: Eine kluge Kameraführung hilft, Sprunglinien und Plattformabstände frühzeitig zu erkennen und Fehler zu vermeiden. Trainierte Routinen: Wiederholtes Durchspielen eines Abschnitts hilft dabei, Reflexe zu schärfen und den idealen Bewegungsablauf abzuspeichern.

Man könnte sagen, man verhält sich wie ein Tänzer, der jeden Schritt im Voraus plant – ähnlich einem Speedrunner, der jeden Sprung intuitiv spürt, bevor er ihn ausführt. Mit Speedrunning lassen sich dabei alle Regeln kreativ umgehen und Wege entdecken, die sonst niemand nutzen würde.

Optimierungen aus der Szene

Hier wird es richtig spannend. Nur wenige Runs bei Only Up folgen einer geradlinigen Aufstiegsroute. Die Speedrunning‑Community hat Wege entdeckt, die scheinbar übersehen wurden – sie nutzen Physik, Engine‑Fehler und kreative Sprungabfolgen, um Zeit zu sparen.

No Start Boosts und frühe Sprünge: In frühen Abschnitten kann ein einfacher Trick wie der sogenannte NoStartBoost entscheidende Zeit sparen: Läufer nutzen hier das Terrain gleich zu Beginn aus, indem sie über bestimmte Objekte rennen und auf ungewöhnliche Weise auf die erste Reihe von Regenschirmen springen, sodass das Spiel sie näher an die Wand bringt, von wo aus schneller weitergesprungen werden kann. Dieser kleine Boost kann zwischen einer halben und einer ganzen Sekunde sparen – im Only Up Speedrun eine kleine, aber echte Zeitersparnis.

In frühen Abschnitten kann ein einfacher Trick wie der sogenannte NoStartBoost entscheidende Zeit sparen: Läufer nutzen hier das Terrain gleich zu Beginn aus, indem sie über bestimmte Objekte rennen und auf ungewöhnliche Weise auf die erste Reihe von Regenschirmen springen, sodass das Spiel sie näher an die Wand bringt, von wo aus schneller weitergesprungen werden kann. Dieser kleine Boost kann zwischen einer halben und einer ganzen Sekunde sparen – im Only Up Speedrun eine kleine, aber echte Zeitersparnis. Bed‑ und Objekt‑Sprünge: Ein weiterer Trick, der in der Szene mysteriös und mächtig zugleich ist. Geschickte Spieler nutzen Betten oder sich bewegende Objekte, um sogenannte Super Bounces auszulösen. Diese Sprünge katapultieren die Spielfigur weit nach oben oder seitlich, was ansonsten längere Anstiege oder komplizierte Abschnitte überspringt. Manche dieser Techniken sind so heikel, dass sie Spieler nur einmal zufällig entdeckt haben – und sie dennoch in die Rekordliste katapultierten.

Ein weiterer Trick, der in der Szene mysteriös und mächtig zugleich ist. Geschickte Spieler nutzen Betten oder sich bewegende Objekte, um sogenannte Super Bounces auszulösen. Diese Sprünge katapultieren die Spielfigur weit nach oben oder seitlich, was ansonsten längere Anstiege oder komplizierte Abschnitte überspringt. Manche dieser Techniken sind so heikel, dass sie Spieler nur einmal zufällig entdeckt haben – und sie dennoch in die Rekordliste katapultierten. Glitches und Engine‑Exploits: In der unrestricted‑Kategorie nutzen einige Only Up Speedrunner gezielte Glitches. Etwa ein Fehler, bei dem man durch die Physik der Engine nach einem Rollen und schnellen wiederholten Sprung „in die Luft geschleudert“ wird, was dich weit übers normale Terrain hinaus katapultiert. Ein perfekter Lauf dieser Art kann das gesamte Spiel in Bruchteilen der Zeit beenden, die ein regulärer Lauf benötigen würde.

Vom Versuch zum Meisterlauf

Einer der faszinierendsten Aspekte der Only Up Speedrun-Szene ist, wie schnell sich die Strategien entwickeln und verfeinern. Anfangs waren Zeiten von 20 Minuten bereits beeindruckend. Spieler experimentierten mit einfachen Routen, konzentrierten sich auf sauberes Timing und das Vermeiden von Fehlern. Jeder Sprung war noch relativ konservativ, die meisten Runs folgten den offensichtlichen Plattformen und üblichen Wegen nach oben. Doch die Szene war lebendig und neugierig – schon bald begannen Runner, Abkürzungen auszuprobieren und sich auf physikalische Eigenheiten des Spiels zu konzentrieren.

Binnen weniger Wochen führten diese Experimente zu drastischen Verbesserungen. Spieler entdeckten versteckte Sprungabfolgen, „Super Bounces“ von Betten oder Objekten, Wand- und Edge-Jumps, die es ermöglichten, mehrere Plattformen auf einmal zu überspringen. Gleichzeitig wurden Routinen verfeinert. Wo zuvor noch kleine Unsicherheiten den Lauf verlangsamten, optimierten Runner Bewegungsabläufe, perfektionierten Kameraführung und Timing und nutzten die Mechanik des Spiels bis an ihre Grenzen.

Das Ergebnis: Die Rekordzeiten in der Any%-Glitchless-Kategorie fielen von 20 auf unter 15 Minuten. Spieler analysierten ihre Only Up Speedruns zunehmend akribisch und optimierten kleine Zeitverluste durch präzise Sprungfolgen. In der Welt der Speedruns entscheidet jede Sekunde über einen guten Lauf oder einen potenziellen Weltrekord – genau dieser Wettkampfcharakter macht das Format so spannend, dass selbst bei den Rocket Beans Speedruns als eigenes Format etabliert wurden.

Strategien beim Only Up Speedrun

Zeitspanne Typischer Run Entdeckte Optimierungen Zeitgewinn (ca.) Woche 1 Standardroute, konservative Sprünge – 0 Sekunden Woche 2–3 Beginn von Abkürzungen Edge-Jumps an Kanten, frühe Sprungvarianten 30–60 Sekunden Woche 4–5 Optimierte Routinen Super Bounces von Betten/Objekten, Momentum-Nutzung 1–2 Minuten Woche 6–8 Perfektionierte Runs Präzise Kameraführung, Timing-Feinheiten, minimale Fehler 2–3 Minuten Woche 9+ Aktuelle Rekordstrategien Kombination aller Techniken, minimale Anpassungen auf Sekundengenauigkeit 5–6 Minuten

Diese Tabelle verdeutlicht, wie schnell sich die Szene entwickelt hat. Aus anfänglichen Experimenten entstanden gezielte Strategien, die inzwischen in der Community standardisiert sind. Jeder Schritt nach oben wird optimiert, jeder Sprung analysiert, und selbst die kleinsten Bewegungen werden genutzt, um die Sekunden zu reduzieren.

Die Entwicklung zeigt ein weiteres Kernmerkmal der Only Up Speedruns: Innovation und Präzision wachsen Hand in Hand. Es reicht nicht mehr aus, nur sicher zu springen. Wer vorne mitspielen will, muss die Mechaniken des Spiels verstehen, kreative Lösungen finden und Routinen perfektionieren. So entsteht aus einem Versuchslauf ein Meisterlauf, in dem Technik, Timing und Intuition eine perfekte Symbiose eingehen.

Kleiner Fehler, große Folgen

Im Speedrun‑Umfeld entscheidet oft eine halbe Sekunde über Erfolg oder Misserfolg. Die Kombination aus mechanischem Können, analytischem Denken und der Bereitschaft, unkonventionelle Wege auszuprobieren, macht Only Up‑Runs so aufregend – sowohl für Spieler als auch Zuschauer. Jeder Sprung, jeder „Super Bounce“ und jede Abkürzung kann die Zeit dramatisch beeinflussen.

Wenn du dich darauf einlässt, wirst du merken: Speedruns sind nicht nur Technik, sie sind ein kreatives Puzzle, bei dem jede Entdeckung neue Grenzen aufzeigt. Und vielleicht bist du es, der den nächsten Rekord knackt.