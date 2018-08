The Textorcist: Indie Game der anderen Art

In den meisten Spielen nutzt man knöpfe der Tastatur, des Controllers um Fähigkeiten auszulösen und Gegner zu besiegen. Dieses Spiel macht es anders.

Ganze Verse auf die Tastaturen tippen um den Boss zu besiegen. Das ist, kurz erklärt, The Textorcist. Was aussieht, als würde man Stardew Valley nachahmen, ist in wirklichkeit eine Innovation der Spielmechanik. Durch Attacken, die durch Verse ausgelöst werden, müsst ihr die Boss in Wellen besiegen. Mit knapp drei Leben und einer Bible bestückt, müsst ihr euch bessesenen Personen stellen und diese Exekutieren.

Das Spiel soll voraussichtlich für Weihnachten 2018 rauskommen und soll für Switch, Xbox, Mac, Ps4 und den PC erhältlich sein Die Entwickler gaben jedoch an: Sollten Sie mit dem Spiel nicht zufrieden sein, werden diese den Release des Spiels verzögern.