Spielautomaten online erfahren ein neues Hoch

In Zeiten von Digitalisierung und Co. ist es nicht ungewöhnlich, dass sich auch Casinos vermehrt ins Netz verlagern und Spielern so die Möglichkeit bieten, jederzeit auf verschiedenste Glücksspiele zuzugreifen. Grundsätzlich hat sich die Spielszene stark verändert, wird heutzutage fast alles Online angeboten, wodurch Spielern eine erhöhte Flexibilität eingeräumt wird. Besonders die Let’s Player Szene ist rasant gewachsen, können damit heutzutage sogar Einnahmen generiert werden – dieses Phänomen ist zwar in der Online Casino Szene noch nicht allzu weit verbreitet, es gibt jedoch tatsächlich einige wenige Spieler, die dem bereits nachgehen, beispielsweise auf YouTube. Natürlich erleben gerade aufgrund der Corona-Pandemie solche Arten von Casino ein neues Hoch, da Spielbanken lange Zeit geschlossen hatten und die Online-Variante den Zockern schließlich weiterhin Tag und Nacht zur Verfügung stand.

Bei den meisten Online Spielautomaten wird zwischen klassischen Slots oder Video-Slots unterschieden, darüber hinaus gibt es jedoch auch immer etwas exotischere Varianten verschiedener Entwickler. Dabei kann man sich sowohl zwischen Spielautomaten mit Echtgeld oder jenen, die einfach nur zum Zeitvertreib dienen, versuchen. In der Online-Spielwelt stehen Playern dabei zahlreiche Möglichkeiten an Spielautomaten oder anderen Varianten des Glücksspiels offen. Doch gerade hier sollte auf gewisse Dinge ein besonderes Augenmerk gelegt werden, um keinem Betrug zum Opfer zu fallen.

Aktionen und Boni

Wer in Spielautomaten online Echtgeld einsetzen möchte, kann dabei oft von verschiedenen Aktionen oder Boni profitieren, die die Höhe der Auszahlung und die Chance auf einen hohen Gewinn nochmal verbessern können. Auch bei einer Anmeldung für ein Online Casino werden Spielern meist gewisse Vorzüge eingeräumt, beispielsweise Freispiele, VIP-Neukundenprogramme oder andere Willkommensboni. Dabei sollten Player sich aber immer das Kleingedruckte und die Bedingungen für diese Boni durchlesen, denn häufig sind diese an verschiedene Bedingungen wie dem Mindesteinsatz oder den Spielerstatus geknüpft. Lukrative Bonusangebote werden mit einer Umsatzrate von 30 oder 40 ausgezeichnet. Hier finden Spieler aber noch mehr Informationen zu Spielautomaten.

Auszahlungssrate

Besonders diejenigen, die Echtgeld Spielautomaten bevorzugen, sollten auf die Auszahlungsrate achten, englisch: Return to Player (RTP). Natürlich möchte jeder Spieler, der an Echtgeld Slots Spielen teilnimmt, auch echtes Geld gewinnen. Gerade im Netz tummeln sich aber viele unseriöse Anbieter, die mit Betrugsmaschen und Abzocken ihre Kunden hinters Licht führen und das Geld kassieren, ohne jemals welches auszuzahlen. Der RTP-Wert gibt schließlich an, wie viel Prozent ein Spieler seines eigenen Einsatzes zurückerhält.

Diese Zahl wird in Prozent angegeben – je höher der Wert also ist, desto besser und seriöser sind die Echtgeld Automatenspiele. Ein Wert von mehr als 96 Prozent wird dabei als optimal angesehen, 100 Prozent wird jedoch kein Online Casino angeben, da diese ja schließlich auch irgendwo Gewinn machen müssen. Grundsätzlich ist die Auszahlungsrate aber immer ein theoretischer Wert, der durch gewisse Faktoren beeinflusst wird, beispielsweise dem Einsatz, den Bonusrunden oder Wild-Symbolen. Schließlich handelt es sich bei allen Online Slots immer noch um Glücksspiele.

Spielautomaten ohne Einsatz

Wer zunächst langsam in die Welt der Online Spielautomaten eintauchen und nicht unbedingt in den Slots Echtgeld einsetzen möchte, kann natürlich auch auf die kostenlose Variante des Online Cainsos zurückgreifen. Meist kann das auch ohne Anmeldung, dem Hinterlegen der Bankverbindung oder sonstigen Verpflichtungen erfolgen. Der Vorteil: Spieler können gleich loslegen ohne sich erst registrieren zu müssen und vor allem risikofrei die Spielautomaten testen. Wer also ganz unverbindlich ein bisschen Zocken möchte, ist mit dieser Variante bestens bedient.