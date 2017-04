Sea of Thieves – Neues Session am Wochenende

Microsoft und Rare haben eine neue Alpha Session von Sea of Thieves angekündigt.



Rare hat für kommenden Samstag erneut Einladungen für eine Alpha Session auf der Xbox One versendet. Rund 23000 Mitglieder des Insider-Programms erhielten E-Mails mit den Details. Die eingeladenen Spieler können während dieser Testphase die vorhandenen Features ausgiebig testen. PC Spieler wurden jedoch wiederum enttäuscht. Sie müssen sich immernoch gedulden, bis auch sie das erste Mal in See stechen können.

Neben der Seefahrt können die Spieler auch die Inseln der Spielwelt erkunden und Schätze suchen. Kämpfe zur See und an Land mit anderen Crews sollen zusätzlichen Spielspaß bringen. Mit jeder Alpha-Session werden neue Features hinzugefügt, die es zu testen gilt. So wurde vor kurzem von Rare das Ressourcensystem vorgestellt, dass die Herausforderung des Spiels erhöhen soll.

Sea of Thieves wird das neuste Werk der Spieleschmiede Rare, die in den 90ern unter anderem mit Banjo-Kazooie bekannt wurden. Das Piratenabenteuer wurde bereits auf der E3 2015 angekündgt, ein genaues Releasedatum ist noch nicht bekannt. Es soll jedoch noch im Laufe des Jahres 2017 veröffentlicht werden.