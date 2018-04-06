Playstation Plus Abo kündigen

Playstation Plus ist längst mehr als ein reiner Online-Service. Es ist ein vielseitiges Ökosystem, das Spielern Zugang zu Multiplayer-Funktionen, monatlich wechselnden Gratis-Spielen, exklusiven Angeboten und Cloud-Speicher für Spielstände bietet. Wer ein Abo abschließt, investiert nicht nur in Unterhaltung, sondern in Flexibilität und Komfort für das gesamte Playstation-Erlebnis.

Sony hat das Abo-System in drei Stufen gegliedert: Essential, Extra und Premium, um den unterschiedlichen Ansprüchen der Nutzer gerecht zu werden. Dieses System zeigt, wie Sony mit seinem Abo-Modell versucht, sowohl Gelegenheitsspieler als auch Enthusiasten zufriedenzustellen.

🎮 Die 3 PlayStation-Plus-Stufen im Vergleich Essential Online-Multiplayer

Monatliche Gratis-Spiele

Cloud-Speicher Basis-Level Extra Alle Essential-Features

Große Spielebibliothek

Ubisoft+ Classics Meistgewählt Premium Alle Extra-Inhalte

Cloud Streaming

Klassiker-Katalog Vollversion

Essential : Die klassische Basisvariante. Sie sichert den Zugang zum Online-Multiplayer, liefert monatlich neue Gratis-Spiele und gewährt Rabatte im Playstation Store. Ideal für Spieler, die auf solide Grundfunktionen setzen.

: Die klassische Basisvariante. Sie sichert den Zugang zum Online-Multiplayer, liefert monatlich neue Gratis-Spiele und gewährt Rabatte im Playstation Store. Ideal für Spieler, die auf solide Grundfunktionen setzen. Extra : Zusätzlich zu den Essential-Vorteilen beinhaltet Extra eine umfangreiche Spielebibliothek aus PS4- und PS5-Titeln. Spieler können aus hunderten Titeln wählen, alte Klassiker neu entdecken oder aktuelle Spiele ausprobieren, ohne sie einzeln kaufen zu müssen.

: Zusätzlich zu den Essential-Vorteilen beinhaltet Extra eine umfangreiche Spielebibliothek aus PS4- und PS5-Titeln. Spieler können aus hunderten Titeln wählen, alte Klassiker neu entdecken oder aktuelle Spiele ausprobieren, ohne sie einzeln kaufen zu müssen. Premium: Das Rundum-sorglos-Paket. Neben allen Vorteilen von Essential und Extra bietet Premium Cloud-Gaming, Demos und Spiele der älteren Konsolengenerationen (PS1, PS2, PSP, PS3 via Streaming). Premium richtet sich an Enthusiasten, die Nostalgie mit modernen Titeln kombinieren möchten.

Playstation Plus Reichweite Über 50 Millionen aktive Playstation Plus Nutzer weltweit zeigen, wie stark der Service die Community verbindet. Das Abo ist längst mehr als ein Bonusdienst – es definiert, wie Millionen Spieler täglich miteinander interagieren.

Flexibilität trifft automatische Verlängerung im PS Plus Abo

Das Abo-Modell von Playstation Plus ist sowohl praktisch als auch potentiell tückisch. Die Zahlung erfolgt automatisch bei Ablauf des gewählten Zeitraums, egal ob monatlich oder jährlich. Wer dies übersieht, zahlt erneut, ohne es direkt zu bemerken.

Viele Spieler denken, dass ein einmaliges Abschließen des Abos für eine bestimmte Laufzeit ausreicht. Tatsächlich verlängert sich das Abo automatisch, sobald der Zeitraum endet, und die Abbuchung erfolgt sofort. Das mag bequem sein, kann aber schnell zu unerwarteten Kosten führen.

Abo-Stufe Gratis-Spiele Spielebibliothek Streaming & Klassiker Essential Ja Nein Nein Extra Ja PS4/PS5 Nein Premium Ja PS4/PS5 Ja

Diese Übersicht zeigt deutlich: Je höher die Stufe, desto mehr Inhalte und Vorteile erhalten die Nutzer – gleichzeitig steigt auch der monatliche Preis. Spieler von Premium profitieren hier unter anderem auch von Mortal Kombat X und können über das Cloud-Gaming alte Klassiker neu erleben. Wer es gruseliger mag, kann auf Horror-Games zurückgreifen, ohne diese separat kaufen zu müssen.

Kostenfallen bei automatischer Verlängerung Studien zeigen, dass über 40% der Nutzer digitale Abos versehentlich verlängern, weil sie die automatische Abbuchung nicht deaktiviert haben. Ein regelmäßiger Check der Abonnements spart daher bares Geld.

Playstation Plus kündigen – Kontrolle behalten

Die Kündigung eines Playstation Plus Abos ist einfacher, als viele denken – dennoch kennen die meisten Nutzer die Feinheiten nicht. Wer die Schritte versteht, kann Abos ohne unnötige Kosten beenden und dennoch die bereits bezahlten Vorteile bis zum Ende des Abrechnungszeitraums nutzen.

1. Zeitpunkt der Kündigung:

Das Abo kann jederzeit gekündigt werden – selbst mitten im Monat. Entscheidend ist, dass die Kündigung vor der nächsten automatischen Verlängerung erfolgt. Andernfalls wird der nächste Monat oder das nächste Jahr sofort abgebucht, unabhängig davon, ob der Service genutzt wird.

2. Methoden der PS Plus Kündigung:

PS5 oder PS4: Unter Einstellungen → Konto → Abonnements kann das Plus-Abo direkt verwaltet und beendet werden.

Unter Einstellungen → Konto → Abonnements kann das Plus-Abo direkt verwaltet und beendet werden. Playstation-App oder Website: Über das Online-Konto können Abos zentral eingesehen, pausiert oder gekündigt werden.

3. Auswirkungen der Kündigung:

Nach der Kündigung bleibt auf der Playstation 5 der Zugriff auf alle Plus-Vorteile bis zum Ende des bereits bezahlten Zeitraums bestehen. Wer beispielsweise am 10. Januar kündigt, kann die Spiele und Online-Funktionen noch bis zum 31. Januar nutzen.

4. Zusätzliche Hinweise:

Abo-Boni und Rabattaktionen bleiben trotz Kündigung erhalten, sofern die automatische Verlängerung deaktiviert wurde.

Rückerstattungen sind in bestimmten Fällen über den Kundenservice möglich, etwa wenn das Abo versehentlich verlängert wurde.

Viele Nutzer glauben, dass Kündigen kompliziert ist – dabei ist es wie das Abstellen eines Wasserhahns: Man muss nur wissen, wo der Hebel sitzt. Wer ihn kennt, behält die volle Kontrolle über Kosten und Inhalte. Und selbst nach der Kündigung bleiben die echten Rollenspiele à la Pen & Paper erhalten.

Bewusst auswählen und clever handeln

Playstation Plus ist ein ausgereiftes Abo-Modell, das Spielern vielfältige Vorteile bietet: von Multiplayer-Zugang über eine breite Spielebibliothek bis hin zu nostalgischen Klassikern und Cloud-Gaming. Gleichzeitig ist die automatische Verlängerung ein wichtiger Punkt, den man im Blick behalten sollte, um nicht unnötig zu zahlen.

Die Wahl zwischen Essential, Extra und Premium sollte bewusst erfolgen, ebenso wie der Zeitpunkt der Kündigung. Wer die Mechanismen versteht, kann das volle Potenzial des Services nutzen und zugleich volle Kontrolle über die eigenen Ausgaben behalten. Playstation Plus ist mehr als ein Service – es ist ein Werkzeug für ein intelligentes, flexibles und maßgeschneidertes Spielerlebnis.