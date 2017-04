PewDiePie startet wöchentliche Twitch Livestreams

PewDiePie hat zurzeit etwas mehr als 54 Millionen Abonnenten mit knapp 15 Milliarden Aufrufen auf YouTube. Nun will der Schwede neben YouTube auch auf Twitch aktiv werden und zwar wöchentlich.

Schon morgen startet der erste Livestream auf dem neuen Twitch Livestreaming Kanal NetGlow welcher vom YouTube Star PewDiePie gegründet wurde. Es gibt zwar schon von Pewds einen Twitch Kanal, welcher auch schon 840.000 Follower hat, trotzdem hat er sich entschieden, neu anzufangen. Wobei man sagen kann, wenn man bereits 54 Millionen Abonnenten im Rücken hat, wird NetGlow nicht lange leer sein.

Der Schritt zum Livestreaming hat unter damit zu tun, dass die Werbeeinnahmen auf YouTube selber nicht mehr der Hit sind. PewDiePie verdiente mit einem seiner letzten Videos “nur” 110$ durch Ads sowie 380$ durch YouTube Red. Wenn man nun schaut, wie viele Aufrufe die einzelnen Videos von PewDiePie haben, dann ist das nicht so viel.

Im Durchschnitt erreicht er zwei, drei, vier oder auch mal mehr Millionen Views pro Video. 490$ Einnahmen für ein einzelnes Video, es war schon mal mehr.

The reason why people love YouTube is because it’s free and it’s open and you can say whatever you want. It seems like YouTube is being forced to turn into television at this point, and that’s gonna be bad for everyone.