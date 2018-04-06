PC-Spiele als zweites Zuhause

Manchmal ertappe ich mich dabei, wie ich mehr Erinnerungen an virtuelle Welten habe als an echte Urlaubsorte. Wenn mich jemand nach meiner Kindheit fragt, denke ich nicht nur an den Fußballplatz oder das Klassenzimmer, sondern genauso an meinen ersten Durchlauf in Gothic oder an das endlose Grinden in Diablo II. PC-Spiele waren für mich nie einfach nur Zeitvertreib. Sie waren Lernstoff, Flucht, Abenteuer und manchmal auch harte Schule fürs Leben.

Ich erinnere mich noch an den alten Familienrechner. Ein klobiger Tower, Windows 98, Lüftergeräusch wie ein Staubsauger. Darauf lief nicht viel, aber Age of Empires II hat es irgendwie geschafft. Stundenlang habe ich Ritter und Bogenschützen über die Karte geschickt, ohne zu verstehen, dass ich dabei mehr über Ressourcenmanagement gelernt habe als in jeder Wirtschaftsstunde der Schule. Wenn ich heute ein Strategie-Spiel starte, fällt mir auf, wie viel Geduld und Planung ich eigentlich schon damals entwickelt habe.

Gaming als Sprachschule

Mit der Zeit wurde Gaming mein Fenster zur Welt. Während andere ihren ersten Sprachkurs besucht haben, habe ich durch World of Warcraft Englisch gelernt. Ein Raid ohne Kommunikation war undenkbar, also musste ich mich durch Teamspeak quälen, die Vokabeln zusammensuchen und irgendwie klar machen, dass der Tank zu früh gepullt hat. Heute schreibe ich flüssig in Englisch und lächle manchmal, wenn ich daran denke, wie es angefangen hat.

Natürlich hat das Ganze auch seine dunklen Seiten. Ich weiß noch, wie Counter-Strike mir damals fast das Abi versaut hätte. Jede freie Minute auf den Servern, die Nächte durchgezockt, bis der Bildschirm verschwommen ist. Aber ehrlich gesagt habe ich dort mindestens genauso viel über Teamwork und Reaktionsfähigkeit gelernt wie über Mathe. Vielleicht sogar mehr.

Vielfalt der Welten

Was mich bis heute an PC-Spielen fasziniert, ist die Vielfalt. An einem Abend kann ich in Elden Ring an einem Boss verzweifeln, am nächsten Tag in Stardew Valley Gemüse pflanzen und ein paar Ingame-Freundschaften pflegen. Kaum ein anderes Medium bietet so unterschiedliche Erfahrungen in so kurzer Zeit. Filme sind festgelegt, Bücher auch, aber in Spielen bin ich selbst Teil der Geschichte. Ob meine Figur in The Witcher als Held gefeiert oder als Schuft verachtet wird, hängt von meinen Entscheidungen ab. Diese Freiheit macht süchtig.

Soziale Komponente

Ein Punkt, über den ich lange nachgedacht habe, ist die soziale Komponente. Als Jugendlicher wurde Gaming oft belächelt. „Such dir mal richtige Freunde“, hieß es. Heute treffe ich genau diese Leute, die damals gelacht haben, regelmäßig in Online-Lobbys. Die Zeiten haben sich geändert. Discord ist inzwischen mein virtuelles Wohnzimmer. Dort läuft alles: Spieleabende, Quatschen über den Tag, Pläne fürs Wochenende. Gaming für das soziale Wohl zeigt sich genau hier: Manche meiner besten Freunde habe ich nie im echten Leben getroffen, und trotzdem weiß ich mehr über sie als über meinen Nachbarn.

Technik und Geld

Natürlich kommt mit dem Gaming auch das Drumherum. Neue Hardware, Mods, Plattformen, Zahlungsdienste. Ich habe schon alles ausprobiert, von Steam über GOG bis hin zu abseitigen Launchern, die kaum jemand kennt. Dabei ist mir klar geworden, dass Gaming nicht nur aus Spielen besteht. Es ist ein ganzer Kosmos, in dem Technik, Geld und Community ineinandergreifen.

Parallelen zum Glücksspiel

Ein gutes Beispiel ist für mich das Thema Bezahlmethoden, das ich aus dem Casino-Bereich kenne. Dort diskutieren Spieler ewig über Vorteile und Nachteile von Noda Pay im Casino, während ich mich im Gaming-Bereich überlege, ob ich lieber mit PayPal oder direkt über Steam zahle. Am Ende läuft es immer auf dieselbe Frage hinaus: Wie schnell und wie sicher komme ich an meinen Content.

Blick in die Zukunft

Manchmal denke ich auch an die Zukunft des PC-Gamings. Cloud Gaming klang lange nach Science-Fiction. Inzwischen ist es Realität, auch wenn ich es noch nicht ganz ernst nehmen kann. Spiele über Streaming laufen zwar technisch ordentlich, aber das Gefühl, wirklich einen leistungsstarken Rechner unterm Tisch zu haben, ersetzt es nicht. Vielleicht bin ich da altmodisch, vielleicht brauche ich einfach das Brummen einer richtigen Grafikkarte. Trotzdem glaube ich, dass sich das durchsetzen wird. Nicht heute und nicht morgen, aber irgendwann. Die Bequemlichkeit gewinnt fast immer.

Mods als Lebensverlängerung

Ein großes Thema sind auch Mods. Kaum ein anderes Hobby erlaubt es, so tief in den kreativen Prozess einzutauchen. Skyrim habe ich wahrscheinlich mehr Zeit damit verbracht, Mods zu installieren, als das eigentliche Spiel zu spielen. Neue Quests, neue Landschaften, Texturpakete, sogar absurde Dinge wie sprechende Tiere. Es ist faszinierend, wie Spieler ein Spiel, das längst zehn Jahre alt ist, immer noch lebendig halten. In einer Welt, in der vieles nach kurzer Zeit weggeworfen wird, ist das fast schon romantisch.

Schattenseiten des Gamings

Natürlich hat Gaming auch Schattenseiten. Lootboxen zum Beispiel sind ein Ärgernis, das mich oft an Glücksspiel erinnert. Ich weiß, dass Entwickler Geld verdienen müssen, aber manchmal fühlt es sich an wie ein schleichender Betrug. Ich will für ein gutes Spiel zahlen, nicht für virtuelle Kisten mit einem Prozent Chance auf das Item, das ich wirklich brauche. Vielleicht bin ich zu sehr von alten Spielen geprägt, wo man einfach für das Gesamtpaket bezahlt hat. Heute ist es oft ein Flickenteppich aus Mikrotransaktionen, Battle Passes und Premium-Währungen. Da vergeht mir manchmal die Lust.

Warum ich bleibe

Und doch komme ich immer wieder zurück. Ich brauche dieses Gefühl, in eine fremde Welt einzutauchen, in der ich selbst die Regeln bestimmen kann. Manchmal ist es nur eine Stunde nach Feierabend, manchmal ein ganzes Wochenende, das im Sog eines neuen Spiels verschwindet. Aber es ist immer dieselbe Magie: ein paar Klicks, und schon bin ich woanders. Keine Grenzen, keine Regeln außer denen, die das Spiel vorgibt. Das ist für mich der Reiz am PC-Gaming, und wahrscheinlich wird sich daran auch in zehn Jahren nichts ändern.