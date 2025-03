Neue Shooter im Xbox Game Pass

Die Xbox hat sich längst zu mehr als nur einer Plattform für klassische Konsolenspiele entwickelt. Mit dem Xbox Game Pass bietet Microsoft Spielern eine riesige Auswahl an Titeln – und das zu einem unschlagbaren Preis. Diese Woche können sich vor allem Fans von Schießspielen auf gleich zwei neue Highlights freuen, die ab sofort im Xbox Game Pass verfügbar sind. Zwei Shooter, die unterschiedlicher kaum sein könnten, aber beide das Spielerlebnis auf der Xbox noch aufregender machen.

Der Nervenkitzel, der beim Zocken dieser Spiele aufkommt, lässt sich durchaus mit dem adrenalingeladenen Gefühl beim Sportwetten vergleichen. Wie beim Sportwettenvergleich, wo man die besten Konditionen prüfen kann, müssen auch große Player wie Microsoft ständig im Wettbewerb mit der Konkurrenz stehen. Sony schläft nicht und liefert mit seinem eigenen Abo-Modell ebenso überzeugende Angebote. In diesem Monat bringt Sony mit Dragon Age: The Veilguard einen echten Blockbuster auf den Markt. Ob dies eine Reaktion auf Microsofts doppelte Schützen-Power im Xbox Game Pass ist?

Enter the Gungeon – Bullet-Hell für die Mutigen

Seit seinem ursprünglichen Release im Jahr 2016 hat sich Enter the Gungeon zu einem echten Kultklassiker unter den Bullet-Hell-Fans entwickelt. Das Spiel von Dodge Roll kombiniert das hektische Gameplay eines klassischen Twin-Stick-Shooters mit einer Prise Dungeon-Crawler-Elementen. In Enter the Gungeon geht es darum, sich durch prozedural generierte Dungeons zu kämpfen, bei denen jedes Level neue Herausforderungen bietet.

Das Besondere an diesem Spiel ist der hohe Schwierigkeitsgrad, gepaart mit einer grenzenlosen Vielfalt an Waffen. Egal ob Schrotflinte, Revolver oder futuristische Schießeisen – Enter the Gungeon lässt keine Wünsche offen. Doch das Spiel hat noch mehr zu bieten: Mit seinem Humor, seinen tiefgründigen Charakteren und der knackigen Herausforderung zieht es die Spieler immer wieder in seinen Bann. Wer die Herausforderungen liebt und die Schwierigkeit eines Bullet-Hell-Spiels sucht, wird hier voll auf seine Kosten kommen.

Dank des Xbox Game Pass können sich sowohl alte Hasen als auch Neulinge in die Gungeon-Welten stürzen, ohne dafür zusätzlich bezahlen zu müssen. Enter the Gungeon ist ein perfektes Beispiel dafür, warum der Xbox Game Pass ein so attraktives Angebot für alle Arten von Spielern ist. Die Vielseitigkeit und das hohe Suchtpotenzial machen es zu einem Pflichtspiel für Fans von actiongeladenen Shootern.

33 Immortals – Koop-Roguelike für die großen Gruppen

Wer es lieber etwas experimenteller und kooperativer mag, bekommt in dieser Woche ebenfalls eine spannende Neuheit geboten. 33 Immortals ist ein innovativer Koop-Roguelike-Shooter, der es Spielern ermöglicht, sich mit bis zu 32 anderen Spielern zusammenzutun und gegen eine Vielzahl von Monstern und Bossen zu kämpfen. In einer Welt, in der Kooperation der Schlüssel zum Erfolg ist, bietet das Spiel ein einzigartiges Erlebnis. Gaming-Influencer haben das Spiel bereits entdeckt und teilen ihre Erfahrungen mit ihren Followern, was zu einer wachsenden Community von begeisterten Spielern führt.

Im Gegensatz zu traditionellen Shootern, bei denen jeder für sich kämpft, dreht sich in 33 Immortals alles um Teamarbeit. Jeder Spieler kontrolliert eine verdammte Seele, die gegen die dunklen Mächte antritt. Die Menge an Bossen und zufällig generierten Levels sorgt dafür, dass keine Runde wie die andere ist, was das Spiel sowohl spannend als auch unvorhersehbar macht.

Das Besondere an 33 Immortals ist nicht nur das große Spielerlebnis, sondern auch das Potenzial, neue Freundschaften zu knüpfen und sich in riesigen Gruppen zusammenzutun, um die Dämonenhorden zu bezwingen. Auch dieses Spiel ist Teil des Xbox Game Pass, was bedeutet, dass es für Abonnenten der Plattform sofort zugänglich ist – ein weiterer Grund, warum der Xbox Game Pass einen so wertvollen Beitrag zur Gaming-Welt leistet.

Warum der Xbox Game Pass so wichtig ist

Beide Spiele – Enter the Gungeon und 33 Immortals – sind exzellente Beispiele dafür, wie der Xbox Game Pass die Gaming-Erfahrung verändert hat. Die Möglichkeit, eine breite Palette von Spielen zu einem Festpreis zu spielen, hat nicht nur die Art und Weise verändert, wie Gamer Spiele entdecken, sondern auch, wie Entwickler ihre Werke veröffentlichen. Dank des Game Pass können Spieler ohne zusätzlichen finanziellen Druck neue Spiele ausprobieren, die sie sonst möglicherweise übersehen hätten. Für Speedrun-Enthusiasten bietet der Xbox Game Pass zudem eine perfekte Gelegenheit, den optimalen Speedrun in verschiedenen Spielen zu finden und ihre Fähigkeiten zu testen.

Der Xbox Game Pass macht Gaming zugänglicher, indem er eine umfassende Auswahl an Titeln bietet, die regelmäßig aktualisiert wird. Ob Indie-Perlen, große Blockbuster oder unbekanntere Spiele – die Plattform hat für jeden etwas zu bieten. Für Schießspiel-Fans sind diese beiden neuen Titel nur der Anfang, und Microsoft hat noch viele weitere Überraschungen in petto, die in den kommenden Monaten das Spielangebot bereichern werden.

Ob du nun den Nervenkitzel von Enter the Gungeon suchst oder die epischen, kooperativen Kämpfe von 33 Immortals bevorzugst – diese beiden Schießspiele bieten alles, was das Shooter-Herz begehrt. Und dank des Xbox Game Pass kannst du sie beide ohne zusätzliches Bezahlen erleben. Es sind genau diese Art von Titeln, die den Game Pass zu einem unverzichtbaren Service für jeden Gaming-Enthusiasten machen. Wenn du also noch nicht dabei bist, könnte jetzt der perfekte Zeitpunkt sein, in den Xbox Game Pass einzutauchen und all die spannenden Abenteuer zu erleben, die auf dich warten.