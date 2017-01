MAGIX Game Control im Test

Vorwort & Einleitung

Vorab möchten wir unseren Dank an das Team von MAGIX aussprechen, die uns diesen Test ermöglicht und sich mit uns bis zum finalen Update abgestimmt haben. Daher kommt dieser Test auch im neuen Jahr, weil immer wieder Anpassungen für das Programm nötig waren aber darauf gehen wir im weiteren Verlauf ein.

Was ist MAGIX Game Control eigentlich? Es handelt sich dabei um ein umfangreiches Tool, was neben der Aufnahme eurer Gaming Sessions, auch die Performance der Spiele boostet, sowie über Screen Capturing als auch Benchmark Möglichkeiten verfügt. Wem das alles wenig sagt, aufgepasst. Die Aufnahme eurer Spiele sollte soweit klar sein. Während ihr in Ruhe spielt, nimmt das Programm im Hintergrund das auf, was auf dem Bildschirm erlebt wird. Der Game Booster holt das Maximum aus eurer Performance heraus und optimiert eure Einstellungen. Bilder vom Monitor sind ebenfalls möglich und das Benchmark System checkt euer System auf Herz und Nieren und gibt eine Auflistung der relevanten Hardware wieder. Praktisch hierbei: Das Ergebnis bekommt eine Benotung (0% – 100%) und kann auf Wunsch geteilt und mit anderen Systemen vergleicht werden.

Die Aufnahme

Der erste wichtige Punkt des MAGIX Game Control ist natürlich die Aufnahme. Dank Hardware Encoding greift das Tool nicht ausschließlich auf euren RAM Speicher zu, sondern bedient sich am Grafikspeicher. Somit sind die Verluste in der Leistung und der Performance minimiert. Allerdings muss gesagt sein, dass die Grafikkarte auch eine große Leistung mit sich bringen muss, um diese Anforderungen zu stemmen. Wer schon ohne Aufnahme an den Anforderungen mancher Spiele mit seiner Karte kratzt, sollte die Grafikeinstellungen für die Aufnahme runter schrauben, eine neue Grafikkarte besorgen oder die Aufnahmeeinstellungen auf ein Minimum reduzieren. Doch MAGIX Game Control kann bis zu einer gewissen Grenze aushelfen. Durch den Game Booster werden beim Starten und Aufnehmen des Spiels überflüssige Prozesse und Leistungsintensive Programme beendet. Aber keine Sorge. Alles was weiterhin laufen muss, wird nicht gestoppt.

Die Einstellungen für die Aufnahme sind in vier Reiter unterteilt. Unter „Allgemein“ haben wir zunächst eine Übersicht über das Spiel. Wie lange wir es schon spielen, wo es installiert ist und unsere Systemauslastung beim Ausführen werden dort angezeigt.

Unter „Media“ kommen wir zu den Einstellungen für die Aufnahme. Dort könnt ihr die Auflösung bestimmen, wie viele FPS das Video haben soll, wie gut die Qualität ist und ob das Mikrofon mit aufgenommen werden soll. Auch der Ort für Screenshots oder Videos kann hier festgelegt werden. Die Kürzel sind ebenfalls anpassbar.

Das „HUD“ stellt die Benutzeroberfläche während der Aufnahme ein und kann mit Farb- und Positionseinstellungen geändert werden. Auch die Größe und die Sichtbarkeit kann hier angepasst werden.

Der Bereich „Boost“ gibt eine kurze Info, was alles beim Starten verändert wird.

Da die Ergebnisse je nach System sehr unterschiedlich ausfallen können, ist meine Erfahrung nicht gleich zu setzen mit dem vollen Leistungsspektrum von MAGIX Game Control. Dennoch kann ich inzwischen ohne Probleme aufnehmen. Vorher gab es mit der Vorgängerversion gewisse Schwierigkeiten, daher auch die Verspätung des Tests. Anfangs hangen die Aufnahmen extrem und es ist nicht sauber verarbeitet worden. Ergebnis war ein 10 FPS Video mit kratzenden Sound. Mit der neuesten Version sind jedoch all diese Probleme behoben worden. Mit bester Leistung erreiche ich 54 von 60 FPS und hab zwischendurch ein paar grafische Reißer, sowie ein nicht durchgängig sauberer Ton. Das liegt aber wie bereits gesagt an den höchsten Einstellungen und meiner Nvidia 670 GTX Windforce, die mittlerweile nicht mehr alles stemmen kann. Sobald ich die Einstellungen etwas herunterschraube, habe ich butterweiche 60 FPS und glasklaren Sound. Leider kann man die Codierung der Videos nicht einstellen. Bei einer Minute kommt aber ein Gigabyte zustande. Hier wird vermutlich mit einer MPEG-4 Codierung gearbeitet. Mit Hilfe der Media Files des MAGIX Game Control kann ich meine fertigen Videos und Bilder auch direkt ansehen und sogar bei Youtube hochladen.

Der Rest im Cockpit

Neben der Möglichkeit zum Aufnehmen, stellt MAGIX Game Control eine Vielzahl von Optionen zur Verfügung, die das Anforderungsprofil jedes Lets Players wunderbar abrunden. Die Mediathek sorgt für eine Übersicht deiner Werke, die auch umgehend auf Youtube hochgeladen werden können. Das Benchmark Tool überprüft deine Kiste auf ihre Leistung. Meist kann man die Prozentzahl als Indikator für seine Aufnahmeeinstellungen nehmen. Ich hatte 68%. Da geht aber noch einiges mehr. Der Game Booster wirkt meines Erachtens nicht viel, was aber auch daran liegt, dass ich meinen PC ordentlicher führe, als den Haushalt

Der MAGIX Game Control listet automatisch alle Spiele auf, die es auf eurem PC finden kann und gibt einige interessante Infos wieder. „Übersicht“ wurde hier wohl sehr groß geschrieben, da mit dem Cockpit einiges mehr an Kontrolle geschaffen wurde. Hinter dem Wort Cockpit versteckt sich eine Second-Screen App, die für Android und iOS für Smartphones und Tablets genutzt werden kann. Egal ob CPU, Temperatur, FPS, Netzwerkgeschwindigkeit oder RAM. Die App zeigt euch das alles an, womit ihr während euren Aufnahmen problemlos euer System im Auge behalten könnt.

Fazit

Abschließend muss man sagen. Hier wurde ein Grundgerüst entworfen, was zweifelsohne mit anderen großen Aufnahmetools mithalten kann. Doch wie mit fast allen Programmen ist auch dieses nicht perfekt. Fehlende Einstellungen zu Codierungen und die sehr instabile Performance für schwache Rechner lässt die Zielgruppe „Alle Gamer“ auf „Gamer mit High-End Equipment“ schrumpfen. Dennoch wurde hart gearbeitet und nach der katastrophalen Vorgängerversion hat man ein super Tool gezaubert, welches den Markt erobern könnte, wenn man noch ein wenig daran feilt. Wir warten gespannt, was da noch so auf uns zukommt und drücken die Daumen. Für angehende Lets Player mit guter Ausstattung können wir MAGIX Game Control nur wärmstens empfehlen.

David Scheuss Seit August 2014 als Redakteur dabei!

Fauler Sack, leidenschaftlicher Zocker und Youtuber.



Lieblingsspiele die mich seit meiner Kindheit geprägt haben:

Gothic, Stronghold, Rollercoaster Tycoon, Alarmstufe Rot 2



Ich mag kein Battlefield und CoD...