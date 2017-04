Lets Play You! DerMoehre ist reif

Wir interviewen nicht nur Menschen, sondern auch Gemüse. Daher hier ein Auszug aus einem Schwätzchen mit einer Möhre. Ich finde den Namen lustig.

DerMoehre aka Moritz macht Lets Plays. Der Name ist schon im ersten Step etwas verwirrend und lustig, macht aber in Verbindung mit dem richtigen Namen dahinter Sinn. Der Moritz – Moehre = DerMoehre. Aber was spielt der gute Mann denn alles und wer ist Moritz? Momentan findet ihr vor allem Sherlock Holmes auf seinem Kanal. Wer also auf Rätselraten in Verbindung mit netter Moderation steht, ist bei DerMoehre genau richtig aufgehoben. Sonst findet ihr Kindergarten, Candles und The Forest in seinen aktuellen Videos. Das allgemeine Genre hinter seinen Videos lässt sich schwer einschätzen, daher würde ich mal sagen, der Junge zockt das, was er mag – und das ist auch gut so.

Wenn ihr mehr über DerMoehre wissen wollt, seit ihr gerne dazu eingeladen, euch das Video anzusehen und den Links in der Beschreibung bis auf seine Videos und seinen Kanal zu folgen. Viel Spaß!