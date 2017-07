JBB 2018: Qualifikation hat begonnen

Ein mit am beliebtesten, musikalischer Wettkampf des Internets hat gestern begonnen – das JuliensBlogBattle 2018. Doch wer glaubt, dass es ähnlich ablaufen wird, wie die vorherigen JBBs oder die JMC, der täuscht. Mal sehen wer dieses Jahr so drankommt und was anders als damals abläuft oder ablaufen wird.

Das JBB ist eine Reihe von musikalischen Talenten des deutschsprachigen Sprechgesangs, die mit ihren eigenen Tracks um den ersten Platz eines Turnieres gegeneinander antreten. Von Jahr zu Jahr variieren die Bewertungssysteme sehr stark voneinander und so wird dieses Jahr auch wieder ein anderes System angewendet, um zu entscheiden, wer besser abgeschnitten hat. Im Grunde wird hier nach einem 100 Punkte System verfahren. Da wir hier von Battlerap sprechen und die Kontrahenten sich gegenseitig – nach der Quali erst mit Features – unglaubwürdig machen sollen, wird Punchlines der größte Wert mit 30 Punkten zuteil. Danach kommen mit jeweils 10 Punkten Video, Beat, Hook, Entertainment und Rapskill. Auch eine große Stimme haben die User, die im Voting mit 20 Punkten ihren Favoriten unterstützen können.

Das Preisgeld wird während den Anfängen bis zum Halbfinale hin nicht verteilt, sondern die Künstler werden nur von Ihren Einnahmen ihrer eingereichten Songs über iTunes und Google Play entlohnt. Ab dem dritten Platz, werden erst aus einem Pool von insgesamt 10.000€ die Anteile vergeben. Der dritte Platz bekommt 1.000€, der zweite Platz 2.000€, der Sieger des Turniers erhält 3.000€ und der anschließende Gewinner des King Finales, wird 4.000€ erhalten. Das King Finale ist ein Battle zwischen dem Gewinner des aktuellen JBB und dem des vorherigen. Sozusagen ein Bonusfinale. Julien hat auf seiner Facebook Seite allerdings auch durchblicken lassen, dass er dem Gewinner ein sogenanntes Endbossbattle anbieten möchte, in dem sich der Gewinner aller Runden mit ihm battlen darf.

Für den 15. Juli 2017 wurde das Turnier von Julien angekündigt, doch erst heute Nacht um ca. 4 Uhr kam die erste Qualifikation von Psycrow. Damit ist das Turnier offiziell eröffnet und Julien wird nun nacheinander Quali für Quali hochladen – auch ein Punkt, der bisher anders ausgeführt worden ist, denn es wurden damals alle Qualis zur selben Zeit veröffentlicht. Man darf davon ausgehen, dass Julien sich der Reichweite und Beliebtheit seines Battles mehr bewusst geworden ist, daher diese Zeitabstände zwischen seinen Uploads um seine Zuschauer längerfristig an sich zu binden und mehr aus seinen Zuschauern rauszuholen – kein Vergehen, wenn ihr uns fragt. Es ist ganz normal und eigentlich eine vernünftige Entscheidung. Eine ebenfalls fremde Vorgehensweise vom Initiator des JBB ist auch, dass er Analysen, die es bereits zur Quali von Psycrow gibt auf seinem Kanal mit hochlädt.

Allgemein scheint es, dass Julien mehr auf seine Supporter, seine Teilnehmer und auch auf seine Community eingehen will, denn beispielsweise auch die Facebook Seite von Psycrow wurde geteilt. Wir hoffen, dass dieses Turnier so transparent wie möglich bleibt und dass Julien fleißig am Ball bleibt, die Runden für jeden Teilnehmer fair und gleichwertig zu behandeln – ein Vorwurf, den sich der Satiriker in der Vergangenheit oft anhören musste. Es wird vermutlich 16 Qualifikationen geben, jedoch hat Julien gesagt, dass wenn mehr gute Runden kommen als erwartet, es auch 32 Teilnehmer geben könnte. Wir lassen uns jedenfalls überraschen und sind auf die nächsten Teilnehmer gespannt.

Wir werden nur hin und wieder Bewertungen und eigene Meinungen für die Qualifikationsrunden fallen lassen. Sicherlich aber nach den Vorrunden – wenn die Masse an Teilnehmern etwas verdünnt ist – mit eigenen Bewertungen oder Meinungen aufschlagen. Auch hier sagen wir sehr gerne, dass Geschmäcker verschieden sind und wir nicht DIE Meinung haben 😉

Die Ankündigung des JBB 2018 sowie die Quali von Psycrow könnt ihr in den jeweiligen Links anklicken. Die nächsten geplanten Qualifikationen: