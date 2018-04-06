Gaming unterwegs erleben

Wie Cookies Factory mit dem Brand Cookies Digital Mobile-Abos neu denkt

Zocken auf dem Smartphone, Livestreams verfolgen, exklusive Inhalte entdecken – und das alles ohne App-Download oder Kreditkarteneingabe: Für viele Gamer ist das längst Alltag. In genau diesem Kontext bietet Cookies Factory, ein internationales Unternehmen, das mit dem Brand Cookies Digital auf dem Markt agiert, eine spannende Lösung.

So funktioniert das Abo per Handyrechnung

Das Prinzip ist einfach, schnell und sicher. Wer sich für ein Angebot von Cookies Digital interessiert – etwa ein Gameplay, ein Turnier oder eine Streaming-Plattform – wird auf eine mobile Infoseite geleitet. Dort findet der Nutzer alle wichtigen Informationen zum Service, zu den Kosten und zur Kündigung. Die Aktivierung erfolgt in wenigen intuitiven Schritten direkt über das Smartphone – ohne komplizierte Verfahren.

Warum Gamer das Modell schätzen

Weil es bequem, sofort verfügbar und komplett mobil ist. Der gesamte Prozess – von der Aktivierung bis zur Nutzung – findet auf demselben Gerät statt. Keine Eingabe sensibler Daten, kein bürokratischer Aufwand. Die Kündigung? Jederzeit möglich, direkt über das Smartphone. Für eine Community, die auf Geschwindigkeit und Kontrolle setzt, ist das ein echter Pluspunkt.

Vielfältige Inhalte für die Gaming-Community

Cookies Digital bietet keine einzelne Plattform, sondern ein ganzes Ökosystem: eSport-Turniere mit über 900.000 registrierten Usern weltweit, Podcasts, Webserien und Videoformate zu Gaming, Lifestyle und Sport. Dazu kommen exklusive Rechte: So ist Cookies Digital offizieller Vertriebspartner der ATP Tour für mobile Inhalte und bietet in Südafrika mobilen Zugang zur italienischen Serie A – live, ohne Kreditkarte.

Ein digitales Modell mit Zukunft

Cookies Factory arbeitet mit offiziellen Netzbetreibern und globalen Plattformen wie Google, TikTok und Meta zusammen. Die technische Infrastruktur ist 4G- und 5G-ready und wird nahtlos in bestehende Systeme integriert. Das Ziel? Ein sicheres, transparentes und modernes Nutzererlebnis – maßgeschneidert für eine neue Generation von Gamern.