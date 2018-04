Games On Air Gaming News #31

Moinsen Ihr Lieben.

Wir haben einen Appel an euch. Bitte liked unbedingt das Video.

Sollten wir es schaffen auf 100 Likes zu kommen, muss der liebe Dave sich nämlich (in der nächsten Sendung) als Kratos verkleiden.

Das wäre doch mal schön anzusehen ^^.

GAMES ON AIR LIVE

Dieses mal haben wir folgende Games im Angebot:

Rick and Morty – Virtual Rick-ality, Yakuza 6, Make Sail, Train Valley 2, Wonderby : The Dragons Trap und God of War.

In der RetroEcke heute zu sehen: Spyro the Dragon (playstation 1998).

Also bitte nicht vergessen zu liken :).

Wir freuen uns auf jeden der einschaltet.

Lieben Gruß von

Eurer GOAL-Crew