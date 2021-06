Free-to-Play und Mobile Gaming: The Division als Trendsetter in der Gaming-Branche

Das äußerst erfolgreiche The Division Spiel ist bereits seit dem Jahr 2016 auf dem Markt. Seitdem gab es regelmäßige Neuversionen und Erweiterungen des Shooters. Im Jahr 2021 scheint das Game schließlich einem großen Trend folgen zu wollen und die Veröffentlichung einer Online-Version des Spieles zu planen. Wir haben uns die Neuerungen und Gerüchte rund um The Division angesehen.

Das von Ubisoft in Zusammenarbeit mit Massive Entertainment und Red Storm Entertainment herausgebrachte Spiel thematisiert die Spezialeinheit mit dem Namen The Division. Die soll in einem chaotischen New York nach dem Ausbruch eines tödlichen Virus Ordnung schaffen. Im zweiten Teil, der 2019 herauskam, verlegte sich der Schauplatz teilweise auf Washington D.C. Bei dem Spiel handelt es sich um einen Loot-Shooter, der in einer Open World spielt.

Um mit einem Spiel erfolgreich sein zu können und möglichst viele Nutzer zu erreichen, müssen Spielhersteller heutzutage flexibel bleiben. Ein wichtiger Punkt ist es, das Game auf so vielen Kanälen wie nur möglich anzubieten. Dazu gehören nicht nur die gängigen Konsolen und Computer, sondern auch mobile Versionen für Smartphones und Tablets.

Das Division Game hat sich zu einem beliebten und erfolgreichen Spiel im Sortiment von Ubisoft entwickelt. Neben der zwei Hauptspiele und der Erweiterungen gibt es inzwischen außerdem ein Buch und auch die Produktion eines Films für Netflix ist geplant.

Die Hersteller scheinen um jeden Preis an den anfänglichen Erfolg anknüpfen zu wollen. Im Jahr 2019 steht The Division 2 wieder auf dem ersten Platz der umsatzstärksten Konsolenspiele. Über 40 Millionen Menschen weltweit sind oder waren aktive Spieler.

Nach zwei erfolgreichen Jahren im Division Universum waren die Fans nun am Rästeln, wie es mit dem Third-Person-Shooter weitergehen würde. Eine logische Folge nach der Veröffentlichung von The Division 2 – Warlords of New York im März 2020, wäre ein neues Kapitel in Form von The Division 3 gewesen.

Die Entwickler haben klar durchscheinen lassen, dass es in den Jahren 2021 und 2022 News rund um die Division Spiele geben wird. Ob es wirklich mit Divison 3 weitergeht, bleibt dabei unklar – wir wissen jedoch, dass es definitiv weitergehen wird.

Zudem kündigt Ubisoft an, dass das crossmediale Phänomen The Division weiter ausgeweitet werden soll. So steht die Veröffentlichung des Free-to-Play Spiels The Division: Heartland an, das ohne Vorwissen über die Serie und kostenlos gespielt werden kann. Dieses Standalone-Game wird für den PC, Konsolen und auf der Cloud verfügbar sein.

Zudem hat Ubisoft Pläne verlauten lassen, The Division für mobile Devices zugänglich zu machen. Mehr über die Kompatibilität oder Details über das Spiel sind zu diesem Zeitpunkt leider noch nicht bekannt.

Wir warten gespannt darauf, wie es mit dem beliebten Game und den Lets Plays weitergeht und freuen uns auf die neuen Spielerlebnisse mit The Division: Heartland.