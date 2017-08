Erweiterung The Frozen Wilds für Horizon Zero Dawn erhält Erscheinungstermin

Am 07. November diesen Jahres erscheint die Erweiterung The Frozen Wilds von Guerillas Open World RPG Horizon: Zero Dawn.

Mit Horizon Zero Dawn gelang Guerilla Games dieses Jahr ein ganz großer Wurf, denn die erste neue Marke seit dem ersten Killzone dass auf der Playstation 2 erschien hatte nicht nur viel Lob geerntet sondern sich auch mittlerweile über drei Millionen Mal verkauft. Der DLC zum Spiel wurde auf der diesjährigen E3 in Los Angeles angekündigt.

Die Geschichte in The Frozen Wilds dreht sich um den sagenumwobenen Berg des Landes, der ein gut behütetes Geheimnis in sich birgt, jedoch auch große Gefahr bedeutet. Nur die mutigsten Krieger sollten sich dem heiligen Ort nähern.

Für all diejenigen die Horizon: Zero Dawn noch nicht besitzen, haben jetzt die Chance es im Playstation Store für einen reduzierten Preis zu ergattern.