DOTA 2 Turnier “The International” hat begonnen

Heute hat das offizielle DOTA 2 Turnier in Seattle begonnen und hat einen Preispool von über 23 Millionen Dollar, was es zum größten Turnier in der Gaming Geschichte macht. Wir zeigen euch wie ihr das ganze Mitverfolgen könnt.

Seit 2011 wird jedes Jahr das Turnier „The International“ von Valve veranstaltet und ist sozusagen die Weltmeisterschaft für DOTA 2. Dabei werden die 18 besten Mannschaften der Welt eingeladen um den Preispool unter sich auszumachen. Dieses Jahr kann der Gewinner über 10 Millionen Dollar, $10,235,965 um genau zu sein, mit nachhause nehmen. Dabei wird das Ganze auf Twitch und Youtube in drei Sprachen, Englisch, Russisch und Chinesisch übertragen.

Live-Video von dota2ti auf www.twitch.tv anzeigen

Im Moment läuft die Gruppenphase wo in einem Best of 2 entschieden wird, wer im Winners- und wer im Losers Bracket landet. Es gibt 2 Gruppen von je acht Mannschaften, von denen die besten 4 der jeweiligen Gruppe im Winners Bracket und 5-8 im Losers Bracket landen. Die zwei Schlusslichter werden nach der Gruppenphase heimgeschickt. Die Gruppephase geht vom 02.08 bis zum 05.08 und am 07. August fängt dann die Hauptveranstaltung and die dann am 12.08 mit dem Grand Final gekrönt wird.