Die Sims 4: Kleinkinder Accessoires

In diesem Accessoire Pack sind einige Inhalte zu entdecken, die sich mit den Kleinen der Sims-Welt auseinander setzt. Wir zählen einmal auf, was es alles so neues gibt.

Moment, hatten wir nicht schon einmal ein Kinder-Accessoire-Pack bei Die Sims 4? Wem das neue Accessoire-Pack von EA bekannt vorkommt, der hat in der Vergangenheit gut aufgepasst, denn für die Kinder hat es schon einmal ein Accessoire-Pack gegeben, nur hat sich dieses mit dem Zimmer der kleinen Racker auseinander gesetzt und neben Puppentheatern auch die Voidmonster in das Spiel implementiert. Es klingt ähnlich aber Kinderzimmer und Kleinkinder haben ein separates Accessoire-Pack bekommen. Und letzteres sehen wir uns einmal genauer an. Was also hält das neue Pack für uns bereit?

Das andere Accessoire-Pack mit Kindern: Kinderzimmer-Accessoires

Natürlich dürfen die üblichen Zusatzinhalte in Form von sechs Frisuren und 30 Klamotten für die Kleinen nicht fehlen. Das interessante an diesem Pack sind die Möbelobjekte, die sich auf einen speziellen Ort fokussieren sollen und zwar nicht auf das Kinderzimmer sondern dem Garten, denn alle platzierbaren Stücke erinnern an eine große Kindergeburtstagsfeier, die in einen Außenbereich integriert werden kann. Neben Rutschen, Tunneln und Bällebädern gibt es allerhand zu entdecken und lässt Kinderaugen groß werden. Die Eltern können auch mit ihren Sprösslingen zusammen mit den Objekten interagieren, was in Kombination mit der eben erwähnten Feier sehr passend aussieht und dem Spiel in diesem Aspekt noch mehr Atmosphäre verleiht.

Wir nehmen an, dass die Entwickler jüngst sehr viele Inhalte für die Kleinkinder produziert haben. Das Kinderzimmer-Pack und das der Kleinkinder hätte gut zu einer Erweiterung fusioniert werden können. Aber es liegen ja auch über 12 Monate zwischen beiden Veröffentlichungen, daher hat das Kleinkinder-Accessoire-Pack durchaus eine Daseinsberechtigung und wir müssen zugeben, dass der Bereich der Kleinkinder sehr liebevoll erweitert worden ist und ein rundes Konstrukt für die kleinen Sims gebaut worden ist. Jetzt müsst ihr dem Ganzen nur noch Leben einhauchen.