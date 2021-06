Die Entwicklung der Spielbranche

Ob wir spielen oder nicht, heute leben wir alle in einer Welt, zu der Videospiele gehören. Beim Geldumsatz hat die Gaming-Branche die Film- und Musikindustrie zusammen bereits hinter sich gelassen, die Zahl der aktiven Spieler hat zwei Milliarden überschritten und die Videospiele selbst sind nicht nur unterhaltsam, sondern werden auch in Bildung, Wissenschaft und Wirtschaft eingesetzt. Sie werden bei der Ausbildung von Astronauten, Militärpersonal und Ärzten verwendet, in Museen für zeitgenössische Kunst ausgestellt und natürlich an Universitäten auf der ganzen Welt studiert. Es ist keine Überraschung, dass das Bedürfnis, Videospiele nicht nur zu spielen, sondern auch zu besinnen, jedes Jahr merklich wächst. Klick hier, wenn du dich auch dafür interessierst.

Videospiele entstanden nicht aus dem Nichts. Das ist keine von anderen Kulturformen isolierte Nische, sondern eine Entwicklungsstufe des spielerischen Denkens als Ganzes – die die Grundlage für alles ist, was eine Person tat und tut. Schließlich sind Videospiele nicht nur das, was wir betrachten (Spielwelten, die über den Bildschirm zugänglich sind) oder was wir spielen (die Spiele selbst, verwoben in die tausendjährige Geschichte des Spiels), sondern auch das, was wir dazu verwenden (Bereich moderne digitale Technologien).

Wenn wir Game Streaming betreiben oder Videospiele spielen, sehen wir die ganze Zeit den Bildschirm. Deshalb erinnern wir uns so gut daran, wie dieses oder jenes Spiel hauptsächlich aussah. Und obwohl dieser Sachverhalt natürlich erscheint und bei erster Annäherung keine Fragen aufwirft, steckt er doch voller Geheimnisse, die es zu lösen gilt.

Damit das Spiel überhaupt stattfinden kann, müssen wir nicht nur sehen, sondern auch schauen können, also richtig hinsehen können. Und das ist, wie einer der Begründer der Medientheorie Marshall McLuhan gezeigt hat, keineswegs angeboren, sondern eine erworbene Fähigkeit. Ein afrikanischer Ureinwohner, der der visuellen Kultur des Westens fremd ist (verwurzelt in den visuellen Lösungen der Renaissance, auf deren Grundlage modernes Fernsehen und Kino funktionieren), kann die Filme einfach nicht so ansehen, wie die Europäer sie ansehen. Hauptsache: er achtet auf etwas ganz anderes. Eine solche Person ist einfach nicht in der Lage, im Spiel zu sehen, was zu sehen ist, um es erfolgreich zu spielen. Das bedeutet, dass unser “natürliches” Verständnis von Videospielen nicht so natürlich ist. Es hat seine eigene Geschichte, die nachvollzogen werden kann.

Was sehen wir zum Beispiel, wenn wir Fußball spielen –FIFA oder PES? Feld, Tor, Ball, Spieler usw. Aber wie sehen wir das? Erstens ein wenig von oben und zweitens horizontal von Tor zu Tor und nicht vertikal (d.h. einige Tore befinden sich links, andere rechts). Natürlich kann man sofort sagen, dass der Anzeigemodus in den Einstellungen geändert werden kann, aber vergessen Sie nicht, dass die Entwickler dies standardmäßig so machen.

Wenn wir uns erlauben, philosophisch zu denken, können wir sagen, dass die Erfahrung, die in Fußball-Videospielen nachgeahmt wird, die Erfahrung einer Art Gottheit ist – eines höchsten Wesens, das den Siegeswillen der Mannschaft verkörpert. Diese Gottheit, die der Spieler selbst ist, schwebt über dem Spielfeld, sie ist überall und nirgendwo auf einmal, übernimmt die Kontrolle über den einen oder anderen Fußballspieler und führt vor allem zum Sieg der Mannschaft, die sie beschützt. Sie führt uns zu weit von der Materialität des Spiels selbst weg.