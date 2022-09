Das Universum hinter Halo

Zum Ende vergangenen Jahres kam endlich das lang ersehnte neue Halo-Spiel ‘Infinite’ auf den Markt. Endlich trifft dieses Spiel genau ins Herz seiner eigenen Seele. Der Spieler schaut durch die Augen von Master Chief oder besser gesagt, seinem Visor. Hier und da erlebt der Spieler, wie er mit seinem Sidekick ‘The Weapon’ zu flirten scheint. Master Chief zieht zweifelsohne alle Register, mit seiner typischen Art jeden Kampf zu Ende zu bringen. Das beinahe kindliche Herz und die Abenteuerlust werden in ihm zu neuem Leben erweckt, was in den letzten Spielen über die Jahre vernachlässigt wurde. Kein Spieler wird Lücken in der Geschichte finden, da auf der gesamten Karte mehrere Audisequenzen hinteregt sind. Sie bringen den Spieler auf den neuesten Stand, was zwischen dem letzten Spiel ‘Halo 5: Guardians’ und ‘Halo Infinite’ in der Handlung geschehen ist.

‘Halo Infinite’ ist jedoch mittlerweile nur ein Teil der Welt, die sich um Halo gefunden hat. Das Spiel strebt danach, zu einem eigenständigen Universum, wie Star Wars, zu werden. Doch ist 343i sehr wählerisch, mit wem für weiteres Wachstum und Erreichen von mehr Spielern zusammengearbeitet wird. Noch wird scheinbar nicht daran gedacht, mit einem internet casino zusammenzuarbeiten.

Das Halo Museum

Im Anbau direkt neben dem Eingang zu 343 Industries befindet sich ein Museum rund um Halo. In Vitrinen sind die einzelnen Figuren des Spiels sorgfältig geschützt dargestellt, nebst diversen Merchandise-Artikeln und weiterem Schnick-Schnack rund um Halo sowie die Hauptfigur Master Chief in seiner grünen Rüstung. Vom Laser-Tag-Kit über Salz- und Pfefferstreuer bis hin zu einem 100 Pfund schweren Metallhammer als Kreation eines Fans, ist hier wirklich alles zur Schau gestellt, was es rund um Halo geben mag. Selbst ein Swarovski-Kristall in der Form des Helms von Master Chief ziert eine der Vitrinen, die akribisch von lebensgroßen Alien- und gesichtslosen Soldatenfiguren bewacht werden. Dazu natürlich auch die riesige Master-Chief-Statue selbst, die jedem den nötigen Respekt einhaucht.

Der etwa 500 qm große Raum ist wie eine Zeitkapsel, in der alles aus der Geschichte von Halo aus den letzten 20 Jahren festgehalten wird. Nachdem der ursprüngliche Entwickler Bungie sich 2007 von Microsoft verabschiedete, wurden die Entwickler von 343i zu den Wächtern des entstehenden Halo-Universums.

Jeder will mit 343i für Halo zusammenarbeiten

Bei 343i wurden bereits zehntausende Angebote durchkämmt, die von anderen Unternehmen kamen und unbedingt mit 343i für Halo zusammenarbeiten wollten. So einfach ist es jedoch nicht, für Halo bei 343i einen Fuß in die Tür zu bekommen. Bei den potenziellen Partnern war und ist nach wie vor alles dabei: Werbekampagnen und Drehbücher sind nur die Spitze des Eisbergs.

Jedes Angebot nimmt 343i jedoch bei weitem nicht an. Frank O’Connor, der aktuell die Franchise-Abteilung bei 343i für Halo leitet, meint, es wäre wie ein Porno für jene, die mit Halo zusammenarbeiten wollen. Was genau er damit meint, drückt er nicht weiter aus. Man würde wissen, was er meine, wenn man mit Halo zusammenarbeitet. Selbst bei großen Unternehmen arbeiten Hardcore-Fans von Halo, für die allein das Museum in der Nähe des Eingangs ein absolutes Erlebnis wären. Zudem würden sie durch ihre Zusammenarbeit die einzigartige Gelegenheit erhalten, etwas weiter hinter die Kulissen von Halo zu schauen.

Bei Spielen allein bleibt es für Halo nicht mehr

Aktuell befindet sich Halo auf einer spannenden Reise der Expansion. Nachdem letztes Jahr das neue Spiel auf den Markt kam, ist 343i momentan sehr aktiv dabei. Mehr Spieler für Halo zu begeistern. Ob es sich hierbei um gänzlich neue Spieler handelt, die vielleicht vorher nie etwas mit Spielen an sich zu tun hatten, oder gar Spieler, für die das Halo-Universum noch komplettes Neuland ist.

Im ersten Schritt hierzu enthält das neue Spiel eine riesige Karte, dank der Spieler so lange in der Welt von Halo verbleiben können, wie es Ihnen beliebt. 343i verspricht einen stetigen Stream mit neuen Inhalten, sodass es bei Master Chief immer etwas Neues zu entdecken gibt. Manche Kampagnen können stundenlang dauern und bleiben dennoch spannend genug. Solcherlei Spiele sind zurzeit bei Spielern am beliebtesten. Zweifelsohne wird hier auch eines Tages der Virtual-Reality-Faktor eine Rolle spielen.

Doch wie kann man die Welt von Halo noch attraktiver machen, insbesondere für jene, die vielleicht noch gar nichts über Halo gehört haben? Man rufe eine Serie ins Leben. Genau daran arbeitet 343i in Zusammenarbeit mit Showtime, aus der eine Live-Action Serie geworden ist. Seit Ende März steht sie auf Paramount+ als Stream zur Verfügung. In ihr fließt endlich jede Mühe zusammen, die vor rund 15 Jahren ihre Anfänge für Film- und Fernseh-Adaption begann. An verschiedenen Punkten hatten sogar Steven Spielberg und Peter Jackson ihre Finger im Spiel.

Der Test für seine Zukunft

Angesichts der riesigen Beliebtheit um Master Chief und das Halo-Universum als Ganzes in den letzten zwei Jahrzehnten, wird es interessant zu beobachten, ob Halo solche Höhen wie Star Wars und Marvel erreichen kann. Die moderne Entertaintmentwelt dreht sich zunehmends um Universen eigener Stories. Filme und Serien wären eine ergänzende Form der Unterhaltung für jeden Halo-Spieler, wenn er zur Abwechslung keinen Controller in seiner Hand hält. Auch für jene, die noch sehr wenig über Halo wissen, können Filme und Serien eine interessante Unterhaltung werden. Sobald sie erfahren, dass die Filme und Serien auf dem Spiel beruhen, werden sie möglicherweise interessiert, die Spiele kennenlernen zu wollen.

Der Geschäftsführer der 343 Studios empfindet die neue Perspektive von Serien und Filmen als einzigartige Möglichkeit, sich von der Konsole wegzubewegen und dadurch ein größeres Publikum zu erreichen. Er hofft, Halo ähnlich wie das Marvel-Universum auf verschiedenen Plattformen positionieren zu können. Einerseits gibt es zum Spiel eine Art Grundgerüst, wovon jedoch für Verfilmungen abgewichen werden kann. Filme, Serien und Spiele können sich durchaus voneinander unterscheiden.

Darüber hinaus ist die Expansion von Halo in Film und Fernsehen ein Lerneffekt für 343i, um einen konstanten Service bieten zu können. Dies geschieht wiederum im Austausch mit den Fans, um ihnen genau das zu liefern, was sie wollen.