Dangan ronpa V3: Killing Harmony bringt Verschwörung und Mord

Dangan ronpa V3, aus dem Hause Spike Chunsoft, ist ein Spiel für Detektive. Um aus der Schule zu entkommen, musst du den Mörder finden.

Es sollte eigentlich ein ganz normaler Schultag werden, doch dann wurde jemand Tod aufgefunden. Damit beginnt auch schon das Spiel von Spike Chunsoft.

Dangan ronpa V3 spielt in einer Schule, die sich durch ein ganz starkes Setting von anderen Schulen abhebt: In dieser Schule kommt man nicht so einfach heraus, außer man stirbt oder findet den Mörder. Mit neuen Mechaniken und einer brand neuen Story zaubert uns Spike Chunsoft ein Spiel mit Detektiv Arbeit. Die Szenen sind nicht animiert, sondern im Mangastyle gehalten. So verändern sich nur die Posen der jeweiligen Charaktäre, während ihr durch den Dialog klickt.

Kennt ihr das schon? Pathfinder: Kingmaker – Pen-&-Paper wird Computerspiel – angetestet auf der Gamescom

Durch Hinweise und Minigames müsst ihr herausfinden, wer der Mörder ist, der hinter all diesen Attentaten steckt. Bis ihr Dies nicht herausgefunden habt, lässt euch ein Mysteriöser Teddy Bär nicht aus der Schule raus. Alles ist mit seltsamen roten Ketten abgeriegelt . Sobald ihr genügend Hinweise gefunden und eine Ahnung habt, wer der Täter sein könnte, kommt die Klassen Runde. In dieser Runde geb ihr die Hinweise Preis, welche ihr gefunden habt sowie eure Ahnung, wer der Täter sein könnte. Damit dieser jedoch zur Strecke gebracht werden kann, müsst ihr alle anderen Klassenkameraden davon überzeigen, dass diese Person wirklich der Täter ist.

Wie wäre es denn damit? Sword Art Online: Faal Bullet auf der gamescom vorgestellt

Damit euch dies gelingt, müsst ihr glaubwürdige Zusammenhänge bilden. Ihr habt jedoch auch die Möglichkeit eure Klassenkameraden anzulügen, um Diese auf eure Seite zu ziehen. Mit Minigames und Quick-Action Aktionen wird der Mörder ermittelt und gestellt. Glauben euch dann einmal alle Klassenkameraden, so wird der verdächtige anschließend hingerichtet. Sollte jedoch ein weiterer Mord verübt werden, so wird es schwerer beim nächsten Verdacht die Kameraden von eurer Teorie zu überzeugen.

Dangan ronpa V3 ist ab dem 29. September 2017 für Playstation 4 und Playstation Vita erhältlich.