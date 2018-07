Amazon verschenkt Spiele an Prime-Kunden

Amazon Prime Kunden bekommen jede Menge Spiele im Juli geschenkt. Insegsamt gibt’s 21 Spiele.

Wer Kunde bei Twitch Prime bzw. Amazon Prime ist, bekommt an den Amazon Prime Days Spiele geschenkt.

Zu den Spiele, die kostenlos erhätlich sind gehören:

Pillars of Eternity – bis zum 04.Juli

The Last Blade – bis zum 2. August

Metal Slug 3 – bis zum 2. August

Twinkle Star Sprites – bis zum 2. August

Q.U.B.E.2 – bis zum 9. Juli

Battle Chef Brigade – vom 4. Juli bis zum 11. Juli

Manual Samuel – vom 5. Juli bis zum 12. Juli

GoNNER – vom 6. Juli bis zum 13. Juli

Next Up Hero – vom 7. Juli bis zum 14. Juli

Uurnog Uurnlimited – vom 8. Juli bis zum 14. Juli

Hue – vom 9. Juli bis zum 15. Juli

Deponia Doomsday – vom 10. Juli bis zum 16. Juli

Observer – vom 11. Juli bis zum 17. Juli

Tacoma – vom 12. Juli bis zum 18. Juli

The Bridge – vom 13. Juli bis zum 26. Juli

Brutal Legend – vom 14. Juli bis zum 27. Juli

The Red Strings Club – vom 15. Juli bis zum 21. Juli

Tyranny – vom 16. Juli bis zum 18. Juli

Broken Age – vom 17. Juli bis zum 31. Juli

The Framed Collection – vom 18. Juli bis zum 31. Juli

Serial Cleaner – vom 18. Juli bis zum 31. Juli

Um die Spiele als Primekunde zu bekommen, müssen das Amazon Prime- und das Twitch-Konto verknüpft werden. Danach müssen die Spiele nur noch abgeholt werden. Vor vier Jahren hatte Amazaon die Plattform Twitch für eine Milliarde US-Dollar gekauft.

Schon gelesen? Asterix & Obelix XXL2 ganz neu