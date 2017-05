1 Milliarde Klicks für Gregor Onkh!

All die Fans, Gelegenheits-YouTuber, ja sogar die Neider – alle sie haben dazu beigetragen, dass Gronkh´s YouTube Kanal nun 1 Milliarde Aufrufe hat! Da wurde gesamt ganze eine Milliarde mal mit dem Zeigefinger auf die Maustaste gedrückt, um dort zu landen! Wahnsinn!

Das muss man sich nun wirklich mal vorstellen:

Hätte jeder einzelne nur ein einziges mal auf den Kanal geklickt, wären es tatsächlich Eine Milliarde Menschen, die Erik Range oder Gregor Onkh aKa Gronkh, wie er selbst auch gerne über seinen Namen witzelt, mit seinen Videos erreicht hat!

An dieser Stelle auf jeden Fall ein großes „Hut ab!“ von mir und.. sagt man so etwas zu so einem „Anlass“? Ich posaun’s nun einfach raus: Herzlichen Glückwunsch Gronkh!

Um Dir nun ein bisschen zu verdeutlichen was der gute Herr Range in den letzten Jahren so geleistet und somit auch erreicht hat, zeig‘ ich Dir dazu nun die gröbsten Daten der letzten Jahre auf Gronkh

250.000.000 Aufrufe auf dem Kanal xx.03.2012 2.500 Videos online gestellt 05.06.2012 500.000 Abonnenten 26.06.2012 600.000 Abonnenten (Platz 221 weltweit) 29.08.2012 700.000 Abonnenten (Platz 200 weltweit) 16.10.2012 800.000 Abonnenten (Platz 192 weltweit) 30.11.2012 900.000 Abonnenten (Platz 177 weltweit & Platz 4 in Deutschland) 01.01.2013 1.000.000 Abonnenten (Platz 163 weltweit & Platz 3 in Deutschland) 24.01.2013 600.000.000 Aufrufe 09.04.2013 1.500.000 Abonnenten (Platz 163 weltweit & Platz 2 in Deutschland) 03.05.2013 700.000.000 Aufrufe 14.07.2013 2.000.000 Abonnenten (Platz 155 weltweit & Platz 2 in Deutschland) 10.09.2013 800.000.000 Aufrufe 17.10.2013 5.000 Videos online gestellt 28.12.2013 2.500.000 Abonnenten (Platz 155 weltweit & Platz 2 in Deutschland) 05.01.2014 900.000.000 Aufrufe 07.01.2014 1.000.000.000 Aufrufe 11.04.2014 10.000.000 Aufrufe Let's Play Minecraft #001 10.06.2014 3 Millionen Abonnenten 25.06.2014

29,06,2014 (aufgrund YouTube Säuberungsaktion) 6.000 Videos 06.08.2014

Und nun natürlich, am 11.04.2014 – einen Tag nach seinem Geburtstag, die eine Milliarde Aufrufe! Einfach nur WOW!

In dem Online-Rollenspiel „Merridian 59“ war Erik Range das erste mal unter dem Spitznamen Gronkh unterwegs (welchen er gerne als Gregor Onkh komplett ausformuliert), wo er auch Sarazar kennenlernte (Aber um Sarazar an sich geht´s ja nun gar nicht, beim nächsten mal dann! )

Es wäre tatsächlich mittlerweile etwas zu lang komplett von vorne anzufangen, also starte ich nun einfach bei einem der ersten Let´s Plays von Gronkh:

Torchlight, beginnend am 03.04.2010 und (unvollständig) beendet am 27.04.2010 mit 19 Folgen, war das Erste „richtige“ Let´s Play auf seinem Kanal und noch lange nicht das Letzte!

Nach tatsächlich 28 weiteren Projekten wie z.b. „Allods Online“, „Singularity“, „Monkey Island 2“ usw. usw. begann‘ dann sein wohl größtes Vorhaben => Minecraft <=

Mit diesem doch sehr simpel angelegten Sandbox-Game spielte sich Herr Gregor Onkh in die Herzen unzähliger Zuschauer und brachte es auf über stolze 1250 Folgen!

Allmählich wurde daraus auch mehr als ein normales Let´s Play – es wurde über Gott und die Welt gesprochen, Fragen beantwortet, philosophiert und vieles mehr, während im Spiel Bauwerk für Bauwerk fertiggestellt wurde und auch einige neue Ideen für Erweiterungen oder neue Gebäude, ob über- oder unterirdisch dazu kamen. Im Moment ist dieses Spiel pausiert, da es wohl einige „Absturz-Problemchen“ gab‘ (und man darf ihm nach all diesen Episoden gerne eine Pause davon gönnen!)

So haben sich über die Zeit einige verschiedene Projekte „angehäuft“ und es sind, gerade was die Let´s Play Schiene angeht, noch einige in Planung! Hier ein paar der viele Fühler von Bereichen in denen Gronkh vertreten ist: Let´s => „Test“-„Trash“-„Retro“-„Indie“; wöchentlicher Livestream mit Sarazar, Moderationen wie kürzlich „Let´s Play Poker“ auf den Bahamas!

Du siehst schon, auch wenn es nur eine grobe Zusammenfassung ist, Erik hat unfassbar viel geleistet und sich.. ja fast schon eine Art „Imperium“ am deutschen Gamer-Himmel aufgebaut! Mit der mit Sarazar zusammen gegründeten PlayMassive GmbH unterstützt er durch das daraus entstandene Partnernetzwerk auch einige andere Let´s Player, welche allesamt hier zu finden sind.

Abschließend gibt es fast nur noch zu sagen – Hut ab vor dieser Leistung! und die persönliche Frage => “Wann kommen wohl die 2Mrd. Klicks?!”