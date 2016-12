YouTube Rewind 2016 inkl. Dner, PewDiePie und Markiplier

Das Jahr 2016 hat zwar noch einige Tage, trotzdem ist es aber schon wieder Zeit, für ein neues YouTube Rewind Video. Dieses Format gibt es von YouTube seit 2010, wo in einer Zusammenfassung die Top Highlights eines Jahres gezeigt werden, inkl. YouTubern als Darsteller. Im Rewind 2016 Video sind über 200 internationale YouTuber vertreten, darunter Dner, PewDiePie, Markiplier, James Corden von der The Late Late Show, Dwayne „The Rock“ Johnson, VanossGaming, KSI, jacksepticeye, Grace Helbig, elrubiusOMG, Dude Perfect und viele mehr.

Gedreht wurde auch nicht nur an einer Location, insgesamt an 15 Standorten hat man den neuesten Rewind gedreht, darunter London, Los Angeles, Mexico City und Tokyo. Eben auch wo es einen YouTube Space gibt.

Wie jedes Rewind Video, hat es einfach einen geilen Soundtrack. Dieses mal mit Major Lazer inkl. Tracks von Justin Bieber, Ghost Town DJs, The Chainsmokers und Nicky Jam. Als aktuelle Elemente sind z.B. The Running Man Challenge integriert, Carpool Karaoke, Pokemon GO! sowie auch ein T-Rex, welchen man von YouTube genauso kennt, wie den Scary Snowman.

Aber was gibt es groß zu sagen? Schaut euch den YouTube Rewind 2016 einfach mal an, inkl. Behind the Scenes Video!