YouTube führt Community Tab ein

Für was eignet sich YouTube? Man kann seine Beauty Videos hochladen, seine Let’s Plays, Film Trailer, Musik welche von der GEMA / YouTube blockiert werden, Tutorials, Vlogs – alle möglichen Videos. Aber was ist, wenn man seinen Zuschauern einfach mal ein paar Sätze Text um die Köpfe werfen will? Oder ein Foto? Oder eine Umfrage? Oder oder oder! Hier gibt es dann Plattformen wie Facebook, Twitter, Tumblr, Instagram oder eine eigene Webseite.

Aber nicht jeder Zuschauer ist auch auf diesen Plattformen vorhanden – man erreicht mehr über YouTube selber. Aber bis jetzt, fehlte eine Funktion, wo YouTuber dies direkt machen können. Wie gesagt, bis jetzt. Denn auf verschiedenen YouTube Kanälen wurde der Community Tab eingeführt. Dazu gehören die VlogBrothers, AsapSCIENCE, The Game Theorists, Karmin, The Key of Awesome, The Kloons, Lilly Singh, Peter Hollens, Rosianna Halse Rojas, Sam Tsui, Threadbanger und Vsauce3.

Wie man sieht, meist US-YouTuber, es ist aber auch schon normal, dass YouTube neue Funktionen erst in den USA testen, bevor es ausgeweitet wird auf alle YouTuber. Aber genau dies soll in den nächsten Wochen und Monaten passieren.

Dann kann auch Gronkh, PietSmiet, Misses Vlog, Bibisbeautypalace und co. Fotos posten, Umfragen starten (derzeit nur in Planung), Status Updates und was weiß der Teufel noch. Was im Community Tab angezeigt wird, erscheint auch im Abonnenten Feed, so das die Zuschauer direkt informiert werden. Somit erspart man sich eigentlich Facebook, Twitter und co. Und genau diese werden sich nicht über den Community Tab freuen, aber wir werden sehen, wie das neue Feature in Zukunft genutzt wird von YouTubern.