World of Warcraft: Classic Server kommt zurück

Nostalrius will nicht mehr warten. Mit der Vanilla-Version will der Server wieder für Spieler zugänglich sein, jedoch unter neuem Namen.

Große Enttäuschung für viele Fans auf der Blizzcon 2016: Blizzard hat kein Wort über die Vanilla-Server gewechselt und lässt viele Fans stehen. Obwohl der Entwickler mehrfach Treffen mit dem Team von Nostalrius veranstaltet hat, ist kein Ergebnis in Sicht gewesen und Blizzard hat sich bei dem Team auch nicht mehr gemeldet. Nach langem warten geht nun der Server wieder in Betrieb, diesmal jedoch unter neuem Namen. Dies soll dafür sorgen, dass das Team keine rechtlichen Konsequenzen zu befürchten hat.

Nachdem am 10. April 2016 der Classic-Server Nostalrius geschlossen und heruntergefahren wurde, hat sich Blizzard bereit erklärt mit dem Team von Nostalrius zu sprechen und nach einer eventuellen Lösung zu suchen. Nach mehreren gescheiterten Sitzungen ist der Kontakt zwischen beiden Parteien komplett abgebrochen, laut Nostalrius ist dies seitens Blizzard geschehen. Lange genug haben sie gewartet, sagt das Team, und will wieder durchstarten. Unter neuem Namen will das Team den Server in alte Frische den Fans zugänglich machen. Alte Fans und Spieler haben die Möglichkeit wieder auf ihre alten Konten sowie Charaktere zugreifen zu können, um so nicht wieder von vorne anfangen zu müssen.

Auch interessant: Blizzard: Entwickler plant neues Projekt

Selber wird das Team jedoch nicht mehr aktiv am Server arbeiten, denn Nostalrius hat seine Core- und Spieler-Datenbank an ein anderes Team weitergegeben. Das neue Team will den Server bis zum 17. Dezember 2016 wieder aufbauen und für die Spieler an den Start bringen. Mit dem Namen World of Warcraft: Elysium will das neue Team das bieten, was Nostalrius zuvor den Spielern geboten hat. Für viele mag dies eine gute Nachricht sein, wann und wie Blizzard sich jedoch auch mit diesem Server auseinander setzen wird bleibt abzuwarten.

Gleichzeitig hat das Team auch ein eigenes Video auf Youtube hochgeladen, welches die angehenden Spieler schon einmal in Stimmung bringen soll. Werdet ihr auf dem Server spielen? Das ganze ist auch auf der offiziellen Seite von World of Warcraft: Elysium nachzulesen.