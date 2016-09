The Walking Dead Season 3: Möglicher Releasetermin enthüllt

Telltales The Walking Dead wird in die dritte Runde gehen. So viel ist bisher schon bekannt, doch jetzt wurde ein möglicher Releasetermin für die erste Episode enthüllt.

Vor einigen Wochen nannte Telltale den Titel der ersten Episode von The Walking Dead – Season 3. Jetzt ist ein erster Termin zum Release der ersten Episode aufgetaucht. So nannte ein Onlinehändler das “A New Frontier” am 15. November 2016 erscheinen soll. Der Händler habe die Informationen angeblich aus erster Quelle erfahren.

Ob dieser Releasetermin stimmt wird sich zeigen. Telltale plante aber ohne hin einen Release im November 2016. Also würde der 15. November eigentlich ganz gut ins Fenster passen.

Nachdem die Fans mit einem bösen Cliffhanger am Ende der zweiten Staffel zurück gelassen wurden, können diese jetzt durchatmen, denn es dauert scheinbar nicht mehr all zu lange bis die erste Episode der dritten Staffel des Horror-Spiels erscheint.