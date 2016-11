Spenden Stream: Die Wunschbaumaktion

Überall auf den Livestream Portalen gibt es Streamer und jeder kann Spenden erhalten. Nun ruft eine Streamerin zum Spenden auf!

Viele kennen Twitch, Youtube, Hitbox und co. Auf allen diesen Plattformen findet man immer das gleiche: Livestreams. Jeder Streamer hat die Möglichkeit Spenden aus seiner Community zu erhalten. Manche nutzen diese für Verlosungen, Notfälle oder auch für den Allgemeinen Unterhalt und doch gibt es immer wieder Streamer, die diese Spenden für einen gemeinnützigen Zweck benutzen. Xxbloodynyuuxx ist solch eine Streamerin. Vor vier Tagen, am 14. November 2016, rief die junge Streamerin unter dem Namen Wunschbaumaktion zum Spenden auf.

Das Konzept ist simpel und verfolgt nur ein Ziel: Anderen Menschen helfen und/oder sie glücklich zu stimmen. Eva Zander alias Xxbloodynyuuxx sammelt diese Spenden um einem Kinderheim in Viersen eine frohe Weihnacht zu bescheren. So sammelt sie während ihrer Streamzeiten Spenden, die komplett an das Don-Bosco-Heim gehen sollen. So sollen 40 Kinder aus diesem Heim zu Weihnachten Geschenke im Wert von 50€ pro Kind erhalten. Jede Spende die das Ziel übertrifft, wird weiterhin gesammelt, um ein allgemeines Geschenk für die Einrichtung zu kaufen.

Mitte Dezember werde ich mit meinen Eltern die Geschenke kaufen und einpacken. Die Kinder haben eine Liste bekommen, bei der sie ihren 1.- 2.- und 3.-Wunsch eintragen können. So werden die Geschenke ausgesucht.

Auf der Facebook Seite von Xxbloodynyuuxx beschreibt sie genau, was sie mit den ganzen Spenden vorhat und wo die Spenden hingehen sollen.

Die Streamerin ist immer Montag, Dienstag sowie Freitag ab 16:00 Uhr und Donnerstag ab 19:00 Uhr auf ihrem Kanal zu sehen und nimmt auch jetzt noch Spenden für die Wunschbaumaktion an.

xxBloodyNyuuxx alias Eva Zander ist eine weibliche League of Legends Streamerin. Die 24 Jahre junge Dame spielt nun seit 5 Jahren League of Legends und trat der Twitch Community im Januar 2014 als Streamerin bei. Bis Heute verzeichnet ihr Kanal 23.000 Follower. Eva kämpft sich zu diesem Zeitpunkt durch die Diamanten Liga in League of Legends.

Hier findet ihr den Start Stream der Wunschbaumaktion: