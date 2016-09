South Park: The Fractured But Whole auf 2017 verschoben

Alle Fans müssen bitte ganz stark sein! Ubisoft verschiebt South Park: The Fractured But Whole von Dezember 2016 ins erste Quartal 2017

Im Jahr 2014 erschien das erste South Park spiel The Stick of Truth in Deutschland. Damals wurde das Spiel von Dezember 2013 auf den März 2014 verschoben. Dasselbe Schicksal blüht jetzt The Fractured But Whole. Wie Ubisoft verkündete, streicht man die Veröffentlichung im Dezember und plant einen Release im ersten Quartal 2017. Der Grund dieser Verschiebung ist recht simpel. Die Entwickler und Entwicklerinnen benötigen mehr Zeit um ein Spiel zu Entwickeln was den Fans gerecht wird. Den Post von Ubisoft lest ihr hier!

“South Park: The Fractured But Whole will now launch on Xbox One, Playstation 4 and PC, calendar Q1 2017. The development team wants to make sure the game experience meets the high expectations of fans and the additional time will help them achieve this goal.”

Einen Release hat South Park: The Fractured But Whole aktuell nicht, vermutet wird aber eine Veröffentlichung im März 2017. In dem Nachfolger zu The Stick of Truth geht es wieder um Cartman, Butters und co. Sie hängen das Mittelalter-Setting an den Nagel und widmen sich dem Superhelden Genre. Das Rollenspiel wird für PC, Xbox One und Playstation 4 Released