Samsung CF396 LED Curved: Lohnt sich dieser Monitor?

Samsung geht weiter in die Kurve. Durch den Samsung Curved CF396 LED Monitor sollen Gamer und Heimanwender preisbewusst ein gutes Gefühl beim Benutzen dieses Monitors erhalten. Curved Monitore werden immer populärer bei Herstellern. Samsung verspricht mit der Form einen ultimativen Bildgenuss für die Augen. Gleichzeitig soll der Curved Monitor CF396 LED auch für längeres Benutzen schonend für die Augen sein.

Wenn man zum ersten Mal einen Curved Monitor sieht bzw. auf dem Tisch stehen hat stellt sich immer die Frage: Lohnt es sich überhaupt diesen Monitor zu kaufen oder gekauft zu haben? Ist der Unterschied zum normalen Monitor groß und welche sind es? Diese Fragen habe ich mir auch gestellt als ich den Monitor in Betrieb genommen habe. Dieses mal habe ich mich mit dem Curved Monitor C27F396 FHU LED von Samsung auseinander gesetzt. In diesem Artikel erfahrt ihr, wie gut der Monitor wirklich ist.

Lieferumfang:

Von dem Karton alleine lässt es sich schwer sagen ob es ein gebogener oder normaler Monitor ist. Erst beim Auspacken bemerkt man: Okay der ist wirklich Krumm. Mit dem Monitor ist selbstverständlich das Ladekabel sowie das Netzteil vorhanden. Auch eine CD ist dabei. Diese beinhaltet die Software, den Treiber und das Handbuch für den Monitor. Dazu ist das HDMI Kabel direkt mit dabei, was weitere Anschaffungen für den Monitor unnötig machen.

Auflösung: 1920×1080

Panel : VA ( Curved /1800R)

Helligkeitwerst : 250 cd /m²

16.7 Millionen Farben

Für Mac und Windows nutzbar

HDMI und VGA Eingang

Maße: 662.9 x 446.2 x 242.6 mm (Mit Standfuß)

Wölbungsradius : 1.800 mm

Der Monitor:

Beim Aufstellen des Monitor sieht man sofort den klaren Unterschied zwischen einem normalen Monitor. Am Anfang mag dieser Unterschied zwar noch bemerkbar sein, jedoch gewöhnt man sich sehr schnell an die gebogene Form. Die umfangreiche Einstellung über den Monitor selber erleichtert einem die Benutzung des Monitors ungemein und stellt ein paar Modis bereit. Der Eye Saver oder auch Augenschonmodus sorgt dafür, dass auch in späten Stunden noch ohne Probleme mit dem Monitor gearbeitet werden kann. Dadurch bleibt das Auge geschont und sorgt dafür, dass sie nach Benutzung des Curved Monitors gut schlafen können. Auch ein Energiesparmodus ist in diesem Bildschirm dabei, der dafür sorgt, dass nach einer bestimmten Nutzdauer der Monitor von selbst abschaltet. Die Nutzdauer ist hier benutzerdefinierbar.

Der Monitor unterstützt für AMD Nutzer die Freesync Funktion. Dies ermöglicht AMD Grafikkarten Nutzern selbst bei 10 FPS/Bildern pro Sekunde ein ruckelfreies Spielerlebnis. Für Gamer jedoch am interessantesten ist wohl die Game Mode Funktion. Diese agiert mit den Spielen und stellt so automatisch die Helligkeit des Mo

nitor in bestimmten Sektionen der Fläche höher oder niedriger um so den optimalen Überblick in selbst dunkelsten Höhlen zu gewährleisten.



Auch das Standbein sieht solide und standsicher aus. Ruckeln oder kleinere Erschütterungen machen dem Monitor nichts aus. Auch leichtes anecken ist für den Monitor kein Problem. Er bewegt sich durch das leichte anecken so gut wie kein bisschen und bleibt auf seinem Punkt. Sollte man einen höheren oder niedrigeren Sitzpunkt haben, so kann man den Monitor auch um die y-Achse verstellen um so immer den passenden Blick zu haben. Samsung verspricht mit dem Monitor immer ein gutes und scharfes Bild zu haben, egal wie der Nutzer auf den Monitor schaut. Dies trifft auch zu. Manche Monitore verlieren beim vertikalen Schauen auf den Monitor an Qualität oder Licht. Der Samsung Curved Monitor CF396 hingegen nicht. Er tut das, was der Hersteller verspricht. Egal in welchem Blickwinkel man auf den Monitor schaut, er bleibt gestochen scharf und hat konstant die gleiche Helligkeit. Qualitätsverlust ist hier auf keinem Wege zu erkennen.

Auch die Reaktionszeit des Monitors ist ziemlich gut. Durch eine Reaktionszeit von vier Millisekunden erlaubt es dem Nutzer ziemlich schnell auf die Software zu agieren. Damit bekommen zum Beispiel Shooter Liebhaber einen klaren Vorteil gegenüber der Konkurrenz. Für Dauer- oder Langzeitnutzer ermöglicht der CF396 ein kontinuierliches Licht, welches die Augen schont. Durch das sogenannte „Backlight” soll das Auge auch auf niedrigster Helligkeitsstufe geschont werden. Dies macht ihn für Video Abende oder langen Arbeitstagen ideal für den Nutzer. Mit einer Auflösung von 1920×1080 ist dies mit einer Größe von 27 Zoll nicht am idealsten, jedoch merkt man davon kaum etwas. Trotz der, für die Größe, kleinen Auflösung ist das Bild ziemlich gut. Was allerdings vom Nachteil ist: An diesem Monitor fehlt ein Display Port. Sollte man sich mehr als einen CF396 Monitor kaufen, so muss man entweder zwei Grafikkarten, zwei HDMI-Ports oder einen HDMI zu Display Port Adapter besitzen.

Der Sound:

Einen integrierten Lautsprecher gibt es nicht. Durch das HDMI Kabel versorgt der Monitor angeschlossene Lautsprecher und Kopfhörer. Rauschen des Stromzuflusses? Keine Spur. Über den 3,5 Millimeter Klinken Anschluss des Monitors verliert die Soundqualität nicht an Wert und sorgt so für ein Müheloses ein- und ausstecken von Kopfhörer und Lautsprecher.

Fazit:

Obwohl der Monitor ein gebogenes Display hat, verringert dies nicht den Spielspaß oder die Arbeit am Computer. Ganz im Gegenteil: Der Samsung Curved Monitor CF396 ist für den normalen Gebrauch sowie für den Spielgebrauch ein ziemlich guter Monitor. Durch die vielen verschiedenen Modis wird dieser Monitor zu einem Allzweck Werkzeug für Computer Liebhaber. Trotz fehlenden Display Ports und geringerer Auflösung als für diese Größe gedacht, macht der Monitor immer ein gutes Bild. Für größeren Spielspaß wird hier die Nutzung von mindestens 2 Curved Monitoren der gleichen Größe und dem gleichen Wölbungsradius empfohlen. Scharf gestochene Bilder bei jedem Blickwinkel machen das Zusammen Spielen mit Freunden zu einem sehr guten Erlebnis und auch bei niedriger Helligkeit erfolgt keine Unterbrechung des Lichtstroms (Flackern). Für Lange Arbeitsstunden oder auch Spielstunden hält der Monitor die Augen geschont. Alles in allem ein ziemlich guter Monitor.

Wertung Samsung LC27F396FHUXEN EUR 228,00 8.025 Optik 8/10 Grafik 8/10 Stabilität 8/10 Sound 8/10 Pros Umfangreiche Einstellmöglichekiten

Gute Auswahl an Modis

Reaktionszeit

Freesync Range

Rauschfreier Sound Cons fehlender Display Port

Zu niedrige Auflösung