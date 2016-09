Resident Evil 7 erscheint ohne Mikrotransactions

Die Entwickler von Resident Evil 7 haben offiziell bestätigt das es keine Mikrotransaktions in dem Horror-Spiel geben wird.



Auf der aktuell laufenden Tokio Game Show kündigte Capcom an, dass es in Resident Evil 7 keine Mikrotransaktions geben wird. Es sind zwar zahlreiche Vorbesteller-Boni geplant, die zusätzliche Hilfs-Items, Heilkräuter und Munition liefern. Auch ganz normale Inhalts-DLC’s wird es bei dem Horror-Schocker geben. Aber Mikrotransaktions erhalten von Capcom eine klare Absage. So wird es auf jeden Fall nicht möglich sein, wie beispielsweise zuletzt in Deus Ex Mankind Divided, sich zusätzlich Kleidung, Munition und co. im Spiel zu kaufen.

Resident Evil 7 wird von Capcom entwickelt und wird am 27. Januar 2017 sowohl für PC als auch für Playstation VR erscheinen. Natürlich ist das Spiel auch ganz normal ohne VR Headset spielbar.