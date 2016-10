Red Dead Redemption 2: Für Herbst 2017 bestätigt

Endlich ist es soweit! Rockstar Games hat nun den Vorhang gelüftet und bestätigt nun offiziell den Release von Red Dead Redemption 2 im Herbst 2017. Nur leider wieder nicht für PC.

In den vergangenen Tagen hat Rockstar Games mit zwei Artworks für mächtig Aufsehen gesorgt. Vom Stil ähnelten die beiden Bilder stark Red Dead Redemption, weswegen es anfangs zwar offenssitchtlich schien, ohne offizielle Bestätigung jedoch noch niemand so richtig ausrasten wollte. Nun dürfen die Stühle durch den Raum geworfen werden, wenn der Entwickler der GTA Reihe bestätigt nun offiziell den Release von Red Dead Redemption 2 im Herbst 2017 für Xbox One und PS4. Die PC Spieler haben wiederum leider das nachsehen, denn eine Portierung auf Computer ist wie auch beim ersten Teil nicht geplant.

Mehr: Red Dead Redemption 2: Neue Bilder von Rockstar Games lassen hoffen

Mehr: Kommt bald GTA 6 und Red Dead Redemption 2?

In der offiziellen Stellungnahme von Rockstar Games heißt es weiterhin, dass die Geschichte von Red Dead Redemption 2 von einer erbarmungslosen Story im Herzen Amerikas handelt und die offene und atmosphärische Spielwelt die Grundlage für ein neues Online-Multiplayer-Erlebnis legen soll. Es scheint also, als würde Rockstar Games an das Erfolgskonzept von GTA 5 und GTA Online anknüpfen und parallel an Red Dead Online in Zusammenarbeit mit Take-Two Interactive arbeiten wollen. Offiziell bestätigt wurde dies zwar noch nicht aber wir bleiben wie gewohnt am Ball und informieren euch, wenn wir mehr wissen.

Mehr: TakeTwo sichert sich Domain von Red Dead Online

Der Trailer zu Red Dead Redemption 2 soll am 20. Oktober 2016 um 17:00 Uhr veröffentlicht werden und gibt hoffentlich Aufschluss über die Story und viele weitere Inhalte, die uns der neue Open Worlds Western Titel bereithalten mag. Ob und wiefern die Online Inhalte mit Red Dead Redemption 2 in Verbindung stehen, ist noch nicht bekannt.

David Scheuss Seit August 2014 als Redakteur dabei!

Fauler Sack, leidenschaftlicher Zocker und Youtuber.



Lieblingsspiele die mich seit meiner Kindheit geprägt haben:

Gothic, Stronghold, Rollercoaster Tycoon, Alarmstufe Rot 2



Ich mag kein Battlefield und CoD...