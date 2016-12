PewDiePie: am 09.12 um 18 Uhr wird der Kanal gelöscht

Tja wer hätte es gedacht, PewDiePie löscht seinen gleichnamigen YouTube Kanal am 09.12 um 18 Uhr Deutscher Zeit. Okay, wer hätte es gedacht ist falsch. Denn PewDiePie hat es selber noch angekündigt. Sobald er die 50 Millionen Abonnenten erreicht hat, wird der Kanal inkl. allen vorhandenen Videos in die Tonne geworfen. Er will mit YouTube aber nicht aufhören, sondern einen Neustart hinlegen, so hieß es noch vor wenigen Tagen.

Gehen wir nun einfach mal davon aus, dass PewDiePie keinen Mist erzählt und morgen / heute am Freitag seinen Kanal um 18 Uhr löscht. Dann ist der Kanal weg, logisch. Geht es dann direkt mit einem neuen Kanal weiter? Werden seine „alten“ Abonnenten auf seinen neuen Kanal hingewiesen?

Wieso hat er, wenn er kurz vor den 50 Millionen Abonnenten war, einen 2x 4 Stündigen Spendenstream namens Cringemas angekündigt auf seinem YouTube Kanal PewDiePie mit befreundeten YouTubern wie z.B. Markiplier und Jacksepticeye. Die zwei Streams sollen jeweils am Freitag stattfinden, wo der Kanal also offiziell gelöscht wird sowie am Samstag fortgeführt werden soll. Wie das auf einem gelöschten Kanal gehen soll, ist mir unbekannt.

Ganze kommt mir doch ein wenig Spanisch vor. Er sagt, er löscht seinen Kanal beim erreichen von 50 Millionen Abonnenten, weil er mit seinen alten Videos nicht mehr im Einklang steht – okay. Aber zwischen der Verkündung, er löscht seinen Kanal und kurz vor 50 Millionen Abonnenten einen / zwei Spenden Livestreams ankündigen, wo man schon weiß, er hat hier dann bereits 50 Millionen Abonnenten – also entweder ist das nicht ganz gut durchdacht, oder PewDiePie löscht den Kanal PewDiePie nicht sondern es kommt eher sowas wie PewDiePie 2.0.

will delete tomorrow 5pm gmt — pewdiepie (@pewdiepie) December 8, 2016

Ob PewDiePie seinen Kanal um 18 Uhr am 09. Dezember 2016 löscht, ob er einen Neustart mit einem frischen Kanal hinlegt, seinen vorhandenen Kanal renoviert oder was auch immer macht – meine lieben Kinder, wir werden es in wenigen Stunden sehen!