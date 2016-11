Pantropy: Interview mit Entwickler

Das Format Lets Plays with Experts feiert nun seinen Jungfernflug und veröffentlicht nun die erste Folge. Wir beginnen mit dem Spiel Pantropy und dem Entwickler Brain Stone, besser gesagt, mit Sebastian Kaulitzki.

Was im Video kurz erklärt wird, beschreibe ich hier nun etwas deutlicher. Lets Plays with Experts ist ein Format, welches sich mit den Personen und Projekten von Leuten auseinandersetzt. Dabei geht es nicht nur um Entwickler und ihre Projekte und Titel sondern auch Youtuber werden von uns interviewt und in einer Art Lets Play vorgestellt. Zusammen spielen oder zeigen wir aktuelle aber auch anstehende Projekte und stellen Fragen zur Person, ihrem Kanal oder Entwicklerstudio, sowie natürlich auch die angesprochenen Inhalte neuer Spiele.

Wir werden zu Anfang vermutlich nicht jede Woche ein solches Interview raushauen können, daher kann zum jetzigen Zeitpunkt noch kein wirklicher Projektplan mit Daten und Zeiten aufgestellt werden aber wir sammeln mit jeder Folge Erfahrung und können unsere Prozesse optimieren und somit hoffentlich ein gutes Gesamtpaket schnüren, welches euch gefällt. Wir sind jedoch zuversichtlich auf lange Distanz ein geiles Format auf die Beine stellen zu können.

Pantropy befindet sich in einer Alpha und wird seit Januar 2016 entwickelt. Seit Mai 2016 wird Pantropy von dem Entwicklerstudio Brain Stone GmbH geleitet, welches von Sebastian Kaulitzki gegründet wurde. Zusammen sprechen wir über ihn, das Studio und natürlich Pantropy und stellen ein paar Fragen über geplante Inhalte, Ideen, Visionen und zahlreiche Merkmale, die das Spiel einzigartig machen sollen.

Wir wünschen euch viel Spaß bei dem Video und hoffen, dass es euch gefällt. Da wir noch in der Findungsphase sind und Lets Plays with Experts noch mehr ein Pilotprojekt ist, sind wir auf euer Feedback angewiesen und sehr gespannt. Uns würde es interessieren, ob euch dieses Format gefällt und ob ihr in Zukunft mehr davon sehen möchtet.