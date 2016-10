Oktober Highlights 2016! Battlefield 1, Titanfall 2 und viele mehr…

Aragami – Release: 04.10.2016



Den Start im Oktober macht ein kleines Indie Spiel was sicher an vielen von euch vorbeigegangen ist. Die Rede ist von Aragami. Aragami ist ein kleines Stealth-Action Spiel bei dem es ganz wichtig ist ruhig und schlau vorzugehen sonst ist man schneller tot als man Assassine sagen kann. In dem Actioner übernehmen wir die Rolle eines toten Assassinen, der die Kraft der Schatten besitzt. Wir können in den Schatten lauern und so Gegner töten, auch Schattendrachen zu beschwören ist für unseren Helden kein Problem.

Entwickelt wird der Titel von Lince Works, die vorher an dem Spiel Twin Souls: The Path of Shadows gearbeitet haben. Dieses Spiel sollte bereits Anfang des Jahres erscheinen, es wurde jedoch auf unbestimmte Zeit verschoben. Aragami ist also das erste Spiel der Entwickler was das Licht der Welt erblickt. Gepublisht wird das Spiel von Headup Games, die sich auch um das wundervolle Spiel The Inner World kümmerten. Was Aragami drauf hat, wird sich zeigen. Erscheinen wird das Spiel für PC und Playstation 4.

Syndrome – Release: 06.10.2016



Wenige Tage nach Aragami darf man sich auch wieder vor den heimischen Endgeräten gruseln. Das sehr an Alien Isolation erinnernde Horror Spiel Syndrome hat in der Vergangenheit schon für aufsehen gesorgt. Youtuber und Pressemitglieder die, das Spiel, spielen konnten zeigten sich sichtlich fertig. In Syndrome übernehmen wir die Rolle eines Mannes der urplötzlich aus dem Kryoschlaf erwacht. Es scheint als sei er der einzige überlebende. Doch nach und nach passieren mysteriös Sachen an Bord des Schiffes. Als unser Protagonist dann irgendwann auf, durch irgend etwas unbekannten infizierten Besatzungsmitgliedern trifft, heißt es was ist hier passiert und wie halten wir das auf.

Entwickelt wurde der Horror-Schocker von Camel 101 und nein damit ist sicher nicht das Tier gemeint… Das Team hatte 2012 ihr Echtzeit-Strategie Spiel Gemini Wars veröffentlicht. Ihr letztes Projekt vor Syndrome war Mechs & Mercs: Black Talons. Symdrome ist also ihr erstes Spiel was nicht in Richtung Strategie und Taktik geht. Fans dürfen also gespannt sein, hier könnte ein höllischer Genrevertreter auf einen warten. Erscheinen tut er Horror Schocker übrigens für PC, Playstation 4 und Xbox One

Mafia III – Release: 07.10.2016



Als drittes erscheint im Oktober eines der wohl meist erwarteten Spiele des Jahres. Die rede ist natürlich von der Fortsetzung Mafia III. Lange zeit mussten Fans auf den neuen Teil der Reihe warten. Jetzt ist es endlich soweit und wir können die Rolle des Vietnam Rückkehrers Lincoln Clay schlüpfen. Er kehrt gerade frisch aus dem Krieg zurück und weiß nicht so ganz wohin er soll. Also schließt er sich einer Mafia Gruppierung an. Nach dem einige pikante Informationen ans Tageslicht gelangen möchte Lincoln die komplette Mafia Szene der Stadt dezimieren bis er und seine Gruppe alleinige Herrscher über die Stadt sind.

Entwickelt wird dieses Epos von Hangar 13. Kaum zu glauben aber Mafia III ist ihr erstes Spiel was sie veröffentlichen. Somit liegt ganz schön viel Druck auf den scheinbar sehr jungen Entwicklern. Gepublisht wird das ganze von Take 2 Interactive, die auch Titel wie Borderlands, Spec Ops – The Line oder Grand Theft Auto San Andreas zu verantworten haben. Wie das Spiel aussieht, wie es sich Spielt und was es kann werdet ihr hier auf der Seite in einem sehr ausführlichen Test erfahren. Mafia III erscheint übrigens für den PC, die Plastation 4 und die Xbox One

Gears of War 4 – Release: 11.10.2016



Es darf wieder Geschnätzelt werden. Microsoft schmeißt eines ihrer profitabelsten Reihen ins Rennen und präsentiert uns ein wunderhübsches und riesen großes Gears of War 4. In dem 74 GB großen 3rd-Person-Shooter übernehmen wir die Rolle von JD Denton. Er ist ein Marine der sich gegen alle stellen möchte, was der Erde das unnötige Leid antut. Die Menschen sind gezwungen wegen denn extremen Winden und den Aliens in kleinen Siedlungen zu Leben die sie vor allem schützen. Irgendwann hilft auch das nicht mehr und wir müssen wieder in den Kampf ziehen.

Entwickelt wird der Sci-Fi Actioner von The Coalition. Dessen erstes Spiel ist auch Gears of War 4. Also liegt auf ihnen genau so viel Druck wie auf Hangar 13 für Mafia III. Gepublisht wird das ganze Spiel natürlich wieder von Microsoft Game Studios. Unterstützen wird das Spiel auch Play Anywere. Man kann das Spiel sowohl auf einem Windows 10 PC spielen (wenn die Hardware passt) als auch auf der Xbox One. Für die Playstation 4 und andere Konsolen erscheint das Spiel nicht.

Shadow Warrior 2 – Release: 13.10.2016



Am 13. Oktober erscheinen gleich zwei wirklich interessante Spielchen. Den Anfang macht der First-Person Shooter Shadow Warrior 2. Lange Zeit hat es gedauert bis dieses Spiel endlich das Licht der Welt erblickt. In Shadow Warrior 2 übernehmen wir die Rolle von Lo Wang. Er ist ein professioneller Ninja dem (fast) keiner etwas anhaben kann. Lo wird aber in einen Konflikt gezogen und muss sich irgendwie aus der Schusslinie ziehen. Doch das ist alles nicht ganz so einfach wie es klingt. Wir können auch unzählige Waffen zurückgreifen, mit denen wir unseren Gegnern das Leben schwer machen.

Entwickelt wird der Ego-Shooter von Fyling Wild Dog, die auch den ersten Teil und auch den Shooter Hard Reset entwickelt haben. Der Publisher ist Devolver Digital die sich einen Namen machten mit The Talos Principle, Hotline Miami und Titan Souls. Hier sind also recht erfahrene Entwickler am Werk. Man darf gespannt sein ob es ein Highlight des Jahres wird, oder sich zu dem Shooter Einheitsbrei gesellt bei dem schon viele andere Spiele einen Platz reserviert haben (Hust… Call of Duty… Hust). Erscheinen wird der scheinbar sehr brutale Ego-Shooter für PC, Playstation 4 und Xbox One

Yesterday Origins – Release: 13.10.2016



Das zweite Spiel an diesem Datum ist ein Point & Click Adventure was komplett unter dem Radar fliegt. Leider ist das bei vielen Genrevertretern so außer vielleicht die Daedalic Spiele ausgenommen. Es geht hier jetzt aber nicht um Deponia und Co. sondern um Yesterday Origins. Die Geschichte in diesem Spiel baut auf der des ersten Teils. Dieser hieß Der Fall von John Yesterday und hatte eine Psycho-Story zu bieten. Auch im zweiten Abenteuer übernehmen wir wieder die Rolle von John Yesterday. Dieses mal Reisen wir mit unserer Ehefrau um die komplette Welt und switchen permanent durch Raum und Zeit. So sind wir im verlauf des Spiels, sowohl in der Gegenwart und in der Vergangenheit. Wir müssen uns mit Inquisitionen und Hexerei rumschlagen die unser ganzes Leben ins Chaos stürzen sollen.

Entwickelt wurde dieses Adventure von Pendulo Studios, die unter anderem auch den ersten Teil entwickelt haben, aber auch Spiele wie Runaway: A Twist of Fate oder The Next Big Thing geht auf ihr Konto. Die Publisher bei diesem kleinen Point & Click Adventure sind Microids. Sie haben spiele wie die Klassiker Syberia und Obscure hinter sich. Auch Moto Racer 4 und Warrior Kings gehören zu ihrem Repertoire. Yesterday Origins wird neben dem PC, Playstation 4 und Xbox One auch für Android Produkte erscheinen.

Battlefield 1 – Release: 21.10.2016



Das meist erwartete Spiel des Jahres ist da! Die Rede ist natürlich von Dice seinem neuen Ego Shooter Battlefield 1. Was ein Hype der erste Trailer ausgelöst hat ist nicht zu glauben. Immer noch werden die Trailer geklickt als gäbe es kein morgen mehr. Die Beta von Battlefield 1 ist die beste in der Geschichte von Electronic Arts und das wichtigste! Battlefield setzt nicht auf das mittlerweile ausgelutschte Sci-Fi Setting, nein sie gehen wieder zurück in den Ersten Weltkrieg was noch einmal für eine Extraportion Vorfreude gesorgt hat. Über die Singleplayer Kampange ist nicht wirklich viel bekannt. Wir Wissen nur das wir mehrere Protagonisten spielen die alle im Ersten Weltkrieg ein Schicksal zu erwarten haben. Welches wissen wir nicht, es ist aber davon auszugehen, dass sich die Geschichte wie in Episoden Filmen irgendwann überlappen und Protagonist auf Protagonist trifft. Neben dem Singleplayer gibt es natürlich auch unzählige Modi im Multiplayer mit riesigen Maps und einem enormen Waffenarsenal. Ein eingesessener Shooter-Fan ist also sicher versorgt.

Entwickelt wird dieses riesen Spiel von Dice was auch nicht sonderlich verwunderlich ist. Sie haben bisher Battlefield 3, 4 und jetzt auch Battlefield 1 entwickelt. Auch Spiele wie Mirrors Edge gehen auf ihr umfangreiches Konto. Gepublisht wird das sehr ambitionierte Shooter Projekt natürlich auch wieder von Electronic Arts die bisher jeden Teil gepublisht haben. Zu ihrem sehr ausführlichen Lebenslauf gehören auch Spiele wie Brütal Legends, Metal of Honor und natürlich, wie hier bereits aufgeführt auch Mirrors Edge. Erscheinen wird der Weltkriegs-Shooter für alle aktuellen Konsolen also PC, Playstation 4 und Xbox One.

Civilization IV – Release: 21.10.2016



Einen größeren Spagat kann es nicht geben. Am selben Tag wie Battlefield 1 erscheint auch das Strategie Spiel Civilization 6. Für Genre Fans könnte das wieder ein richtiges Highlight werden. In dem neuen Civ 6 geht es wie schon in dem Vorgänger darum eine Welt von der Steinzeit bis zur heutigen Zeit aufzubauen und natürlich darüber hinaus. Städte können sich weiter ausbreiten als zuvor, Einheiten können durch erkunden und forschen die Entwicklung der Gesellschaft beschleunigen und vieles vieles mehr. Für Fans von rundenbasierten Strategiespielen ist das hier definitiv ein Blick wert.

Entwickelt wird das Spiel übrigens von Firaxis Games, die auch das großartige XCOM zu verantworten haben, aber auch die anderen Civ Spiele stammen natürlich von ihnen. Gepublisht wird das ganze von 2K Games. Über die muss nicht viel gesagt werden. 2K kann sich Titel wie Bioshock 1-3, NBA 2k17, Prey, Evolve, Duke Nukem Forever und viele mehr auf die Kappe schreiben. Ein ausgezeichneter Lebenslauf also. Erscheinen wird der Strategie Spielspaß übrigens ausschließlich für den PC!

Darksiders – Warmastered Edition – Release: 25.10.2016



Hier eine kleine Erinnerung an Fans der Reihe. Heute erscheint die komplett aufgehübschte Version von Darksiders 1+2 in der Warmastered Edition. Enthalten sind wie schon genannt beide Teile und das mit schärferen Texturen und natürlich allen DLC’s die für die Spiele erschienen sind. Wir schlüpfen in den Spielen wieder in die Rolle von Tod mit dem wir wieder allerlei Unheil abhalten müssen. Kleine Warnung für interessenten! Viel wurde an dem Spiel nicht gemacht. Es wurde nur für Playstation 4 und Xbox One sowie Wii U optimiert, mehr nicht.

Entwickelt wird das Spiel übrigens wie schon die original Teile von Vigil Games. Die haben bisher nur wirklich Dark Siders 1 und 2 in ihrem Lebenslauf stehen. Wer darin aber mehr stehen hat sind die Publisher, den THQ hat einige große Spiele vorzuweisen. Unter anderem die Red Faction Reihe, Die Stalker Spiele, Saints Row, Homefront, Metro 2033 und EVE Online. Erscheinen wird die neu aufgelegte Version übrigens für PC, Playstation 4, Xbox One und die Wii U.

The Elder Scrolls V – Skyrim: Special Edition – Release: 28.10.2016



Und noch ein Remastered stößt zum Oktober dazu. Die Rede ist von der Special Edition des Klassikers The Elder Scrolls V – Skyrim. Auf der diesjährigen E3 wurde es angekündigt jetzt erscheint es in den Läden. Viel jedoch wird nicht an dem Spiel verändert. Es gibt alle DLCs, neue Gegenstände, Waffen und natürlich neue Texturen um auch die brandneue Konsolengeneration abszuholen. Wer aber denkt es gibt etwas Grund legend neues der irrt gewaltig. Es ist im Grunde das exakt selbe Spiel wie vorher. Außerdem kriegen alle Käufer von Skyrim die Special Edition kostenlos. Was zwar nett ist aber sein wir mal ehrlich, jeder Spieler hat schon unzählige Mods installiert die deutlich besser aussehen als die Special Edition. Aber gut wer will kann dennoch hier zulangen.

Entwickelt wird die Special Edition von Bethesda Game Studios die auch Fallout und die komplette Elder Scrolls Reihe zu verantworten haben. Bethesda ist der Publisher und der hat schon viele hochglanz Titel hinter sich. Wie Z. B. das neuste Doom, Fallout, Dishonored (von dem auch nächsten Monat der zweite Teil erscheint HYPE!) The Evil Within und das im nächsten Jahr erscheinende Prey. Hier sind also Profis am Werk. Genau genommen kann die Special Edition also gar nicht schief gehen die frage die aber bleibt ist braucht man das? Das werden aber nicht wir, sondern die Fans der Reihe entscheiden. Erscheinen wird der Titel für PC, Playstation 4 und Xbox One.

Titanfall 2 – Release 28.10.2016



Das letzte Spiel im Oktober ist schon ein Firmen interner Kampf um die Krone des Shooter Königs 2016. Titanfall 2 von Electronic Arts tritt gegen Battlefield 1. Eigentlich ist der Gewinner abzusehen trotzdem aber kann Titanfall 2 ein wirklich cooler Shooter werden. In der Singleplayer Kampagne spielen wir einen Grenzsoldaten, der unbedingt Pilot werden will, wird aber in einen Kampf gezogen aus dem er nicht so schnell entkommen kann. Der Multiplayer zu Titanfall 2 ist etwas wuchtiger und sogar leicht langsamer als der des ersten Teils. Wir schwingen uns mit Grabling Hooks auf Häuser, können natürlich wieder Titanen rufen, Perks und Wallruns sind auch mit von der Partie. Das ganze Sci-Fi Shooter Paket halt. Ob sich das im Jahr des Shooter durchsetzt ist fraglich. Cool sieht es aber alle male aus.

Entwickelt wird der Shooter von Respawn Entertainment die schon den ersten Titanfall zu verantworten haben, sie arbeiten aber aktuell auch an einem nicht definierten Star Wars Spiel. Bis dazu Informationen kommen dürfte es sicher noch lange dauern. Eins aber steht fest es wird Lichtschwertkämpfe geben! Gepublisht wird das ganze natürlich von Electronic Arts die wie wir bei Battlefield 1 schon sagten auch Brütal Legends, Mirrors Edge und logischerweise Battlefield zu verantworten haben. Wir werden sehen welches das bessere Spiel wird. Zu beiden aber wird es einen ausführlichen Test geben! Erscheinen wird der Shooter für PC, Playstation 4 und Xbox One.