NVIDIA verlost Spiele-Keys zu Obduction im Wert von 50.000$

Mögt ihr Myst und habt ihr Bock auf ein Gratisspiel? Dann könntet ihr jetzt ganz gute Chancen haben. Zumindest wenn ihr eine NVIDIA-Karte habt.

Der kalifornische Riese auf dem Grafikkartenmarkt mit seinem Hauptsitz in Santa Carla hat sich gedacht, dass man doch mal was verschenken könnte. Um genau zu sein geht es um das Spiel Obduction von Cyan World, welche einst unter dem Namen Cyan, Inc. geführt wurden. Um an dem Gewinnspiel für einen Code des neuesten Spieles der Myst-Macher teilzunehmen müsst ihr euch für GeForce Experience 3.0 registrieren, welches mittlerweile mit den Geforce Grafikkarten-Treibern mitgeliefert wird und das einst genannte Shadowplay, welches überarbeitet nun unter dem Namen Share läuft, mit sich bringt. Sobald ihr einen Account habt und euch einloggt, seid ihr beim Gewinnspiel dabei. Eine zusätzliche Anmeldung zum Gewinnspiel ist nicht nötig.

Obduction ist ähnlich wie Myst ein Adventure, welches zum Erkunden einlädt und ist dieses Jahr am 24. August erschienen. Es gilt Rätsel zu lösen, eine Insel zu erkunden und in der Ego-Perspektive die malerische Gegend zu genießen. Nach der Milchmädchenrechnung dürften fast 1700 Keys auf ein neues zu Hause warten.

Damit wäre dies das dritte Mal, dass diesen Monat von NVIDIA Spiele-Keys verlost werden. Zuvor waren es die Spiele Shadow Warrior 2 und Dead By Deadlight, welche in diesem selbigen Oktober von NVIDIA unter den GeForce Experience Usern verteilt wurden. Und solltet ihr dieses Mal weniger Glück haben, so gibt es hier noch eine tröstende Nachricht: Die nächsten Giveaways sind schon in der Vorbereitung.

Sobald ihr euch mit eurem Account in GeForce Experience 3.0 eingeloggt habt auf eurem Rechner (vorherige Versionen brauchten keinen Account um verwendet zu werden) seid ihr dabei und werdet per Email informiert, sofern ihr zu den glücklichen Gewinnern gehören solltet. Ein Gewinnspielzeitraum ist nicht angegeben.

Von daher wünschen wir allen Teilnehmern viel Glück und drücken euch auch die Daumen.