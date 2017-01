Neuer Final Fantasy 15 Kurzfilm für Kingsglaive Fans

Der Animationskurzfilm Kingsglaive für Final Fantasy 15 erschien bereits letztes Jahr in den japanischen Kinos und wird seit dem 30. September auch hier bei uns in Deutschland auf DVD und Blu-Ray verkauft. Und nun will Square Enix der treuen Kingsglaive-Fanggemeinschaft mit einen weiteren kurzen Computeranimationsfilm für die große Unterstützung danken.

In den rund 2 Minuten langen Film ist die kleine und beliebte Cartoon-Berühmtheit Malboro-kun zu sehen, welche vor einem mit Tentakeln übersäten Riesenkrakenmonster davonläuft. Doch kurz bevor es so aussieht als wäre für den süßen Marlboro-kun alles verloren, taucht plötzlich Yama-Chan auf und zerstört das Monster innerhalb weniger Sekunden in einen qualitativ hochwertigen Kampf, in welchen man Yama-chan wie einen echten Kingsglaive kämpfen sieht und rettet somit den kultigen Cartoon-Morbol das Leben. Und auch Yama-chan hat etwas davon, dass er sich im Kampf gegen das Krakenmonster die Flip-Flops schmutzig gemacht hat nur um den populären Cartoon Protagonisten Marlboro-kun zu retten. Denn die Kingsglaive-Mitglieder lassen sich verdammt gerne in Yama-chans Bar im Migrantenviertel Insomnia nieder um sein bekanntes Malbo Smul zu essen. Und in diesen geil gemachten Kurzfilm kann man nun auch sehen wie Yama-chan an die Zutaten für diese beliebte Gericht kommt.

An sich ist dieser Film eine echt schön gemachte Aktion von Square Enix, welcher zeigt, dass der japanische Spielepublisher voll und ganz stolz auf seine Fans ist und ihnen auch etwas gutes tut damit sie auch in Zukunft noch mit Freuden die Spiele der Firma genießen können.