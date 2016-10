Minecraft: Windows und mobile Version nun mit Add-Ons!

Seitdem Microsoft Mojang gekauft hat, gibt es Minecraft nun auch extra im Windows 10 Store zu kaufen. Nun gehen sie einen Schritt weiter und bieten Add-Ons für die Windows sowie mobile Version an.

Neues Update, neues Glück. Mojang hat nun für die Windows 10 und die mobile Version von Minecraft Add-Ons angekündigt. Mit dem Update 0.16 gibt Mojang euch die Möglichkeit Die Art und Weise, wie die Welt aussieht und sich anfühlt zu ändern.

Want to create an army of chicken-riding, explosive witches? Who doesn’t? And now you can.