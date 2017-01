Licht am Uncharted Horizont

Wir lieben Uncharted – vor allem wenn uns nach vier wirklich tollen Spielen der Serie doch noch ein, wenn nicht sogar zwei weitere Teile der Geschichte freuen dürfen.

In Uncharted: The Lost Legacy werden wir mit einem weiteren Sahnestück von NaughtyDog verwöhnt. Als Standalone und Follow Up zu Uncharted 4 haben die Entwickler von NaugtyDog an der Playstation Experience jetzt weitere Details verkünden lassen.

Dank den Mitschnitten des Events und der Diskussionen wissen wir bereits, das die Protagonistin Chloe Frazer sein wird. Das aber nicht alleine, sie hat Unterstützung von Nadine Ross. Wer kennt die beiden nicht aus den vorangegangenen Teilen der Reihe. Auch das Ziel ist bekannt – wir werden in Indien sein um den Stoßzahn von Ganesha zu finden. Auch dürfen wir uns über teilweise größere und frei begehbare Karten freuen. Die Spiellänge, so verspricht uns das NaughtyDog, wird kürzer als Uncharted 4, aber doch länger als die Erweiterung zu The Last of us: Left Behind werden. Das spricht für viele schöne Gamestunden.

Unklar ist weiterhin, ob es nach The Lost Legacy den im Internet heiß diskutierten fünften Teil geben wird. NaughtyDog nimmt dazu aber eine klare Stellung ein. Falls es ein Uncharted 5 geben wird, dann ohne die bisherigen Entwickler. Aber lassen wir uns vorerst vom Jahr 2017 überraschen.

Es brodelt im Internet schließlich auch um den Start der Dreharbeiten zu Uncharted: The Movie – Shawn Levy, welcher seit Oktober als nächster Regisseur von Uncharted gehandelt wird, hat im November 2016 gegenüber Collider entsprechende Informationen ausgeplaudert. Der Film soll härter und realistischer als die Indiana Jones Filme werden. Die Besetzung ist noch unklar, beginnen sollen die Arbeiten am Film jedoch ab März 2017.

Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass wir uns noch lange im Drake-Universum bewegen dürfen. Ein schönes Jahr für alle Uncharted Fans – wir freuen uns darauf! In diesem Sinne – Sig Parvis Magna.