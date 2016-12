Juliens Music Cypher: Entetainment Bonus Track

Die Wartezeit bis zum Finale der Julien Music Cypher zum 20. Januar kann sich schon ein wenig hinziehen. Zum Glück meldet sich Entetainment, der Gewinner des JBB 2015 mit einem Bonustrack zurück.

Ein frühes Weihnachtsgeschenk für alle Wartenden des JMC Finale Mitte Januar. Entetainment, der Gewinner des JBB 2015 beschert euch mit weihnachtlichen Glöckchen-Geläut sinnliche Melodien. Naja, nicht ganz aber weihnachtliches Glöckchen sind im Track tatsächlich rauszuhören, also lassen wir das mal als Weihnachts-Jingle gelten. Mit Analog/Digital bringt das Geflügel wieder einmal raffinierte Reimketten und technisch saubere Lines und macht gleichzeitig auf sein neues Album aufmerksam, welches am 31.03.2017 unter dem Namen Feder Gottes überall erhältlich sein soll. Welche Tracks noch alle im Album enthalten sein sollen, ist bis jetzt noch nicht bekannt.

Entetainment ist ein bekannter Battlerapper mit Entenmaske, der seinen ersten Auftritt in diversen Videos von Trill Fingaz – seiner Crew – hatte, in denen er 16er Parts rappte. Er selber trat für sich noch unter dem Namen Erkan Spitten im VBT 2012 auf, wurde jedoch disqualifiziert, weil sein Video von Youtube entfernt worden ist. Mit Trill Fingaz nahm er dann am VCB 2012 teil und verlor das 8tel Finale gegen den späteren Turniersieger. Im Jahr 2013 versuchte er sich erneut im VBT als Entetainment und kam bis in das 32stel Finale. Entetainment versuchte ebenfalls 2013 am JBB teilzunehmen, fiel allerdings durch die Qualifikation. 2014 nahm Trill Fingaz mit Entetainment an der VBT Splash Edition teil, gab aber dann im 8tel-Finale auf. Auch im JBB 2014 verlor Entetainment knapp im Viertelfinale. 2015 dann reichte Entetainment erneut seine Quali für das VBT ein und gelangte bis zum 16tel Finale, welches er unverdient verlor. Im gleichen Jahr erlangte Entetainment dann durch seinen Sieg beim JBB 2015 endlich größere Aufmerksamkeit.

Entetainment zeichnet sich durch seine gelbe Entenmaske und seinen Stil aus, der sich meist auf psychopatische Art und Weise auch einmal mit blutiger Axt mit seinen Gegnern befasst. Er bringt extrem lange und gute Reimketten, überzeugt mit Aussprache, Technik und seinen Texten. Die wahre Identität von Entetainment ist unbekannt, was viel Raum für Spekulationen offen lässt.