Hirnsturz zockt! – Ohne zurückbleibende schäden

Damit bleibt uns nur die Frage ob ein Hinrsturz eintreten kann, aber die Frage kann uns, außer von einem Arzt, nur der Ersteller des folgenden Kanals beantworten.

Die Rede ist von dem Kanal Hinsturz zockt! Wenn er nicht grade an seinem Kanal arbeitet wird er aber im Bürgerlichen Leben mit seinem Namen Minyas angesprochen.

Doch kaum ist man auf seinem Kanal kann man ein wenig verwundert sein, denn was uns zuerst anlacht sind seine Playlisten, einer der wenigen Kanäle die mir bis jetzt aufgefallen sind, die vollkommen auf das Feature verzichten sich mit einem Startvideo, Begrüßungsvideo oder dem Video eines aktuellen Let’s Plays vorzustellen.

Aber der am 08.03.2013 erstellte Channel zeigt durch seine 57.845 Abonnenten das es nicht immer nötig ist jedes Feature der Plattform aufzugreifen um zu zeigen was man kann.

Und er hat einiges was er zeigen kann, was seine 84 Playlisten zur Verfügung stellen sollte jeden glücklich machen können und wer nicht die Live-Streams von ihm verfolgen konnte bekommt hier außerdem die Möglichkeit sich diese nachträglich anzusehen, auch wenn diese dann nicht mehr „Live“ sind.

Vor allem wenn man die Freude an seinen Hauptthemen um die sich seine Let’s Plays drehen teilt und diese sind Survival und Games in denen die Kreativität gefragt sind.

Wer sich damit schon angesprochen fühlt und nicht nur auf Mainstream Title wie CoD: Advanced Warfare, GTA V oder DayZ steht die auch vertreten sind, wird sich hier an eine Menge Indie Title erfreuen können.

Natürlich sind auch Title darunter wo man sich inzwischen fragen sollte ob diese Spiele wirklich noch unter Indie laufen sollten wie 7 Days to Die, The Forest oder Rust nach deren Boom in der Let’s Play Welt.

Aber auch Spiele, von denen ich zumindest bis dato nichts hörte, haben hier einen Platz gefunden wie zum Beispiel Miscreated oder Life is Feudal.

Warum grade so viele Indie Title bei ihm Platz gefunden haben beschreibt er in seiner Kanalinfo für sich am besten:

>>..ich mag neue Spielideen und will kleinere Entwickler unterstützen.<<

So nun mal ein Wort zu seinen Videos die mit einer Durchchnittslaufzeit von knapp 20-30 Minuten und 1080p laufen bei einer klaren Stimmabmischung die es erlaubt auch den ingame Sound ein wenig lauter zu haben und trotzdem dabei nicht untergeht.

Und nun ist es soweit die Social-Links, wer übrigens Minyas gerne auch so noch etwas zukommen lassen möchte als nur Digitalware kann dies machen, er gibt eine Postadresse in seiner Kanalinfo an:

Youtube | Twitch | Facebook | Twitter | Google+ | Instagram

Na wenn es nun nicht mal wieder Zeit wäre die Zahlen sprechen zu lassen:

Beitritt: 08.03.2013

Abonnenten: 57.845

Aufrufe: 11.773.460

Playlisten: 84

Alle, deren Hirn bis jetzt noch keinen Sturz erlitten hat, können sich nun auf den Weg machen und einfach mal vorbei schauen.