Gronkh spielt zusammen mit Jan Böhmermann

HERRENABEND mit JAN BÖHMERMANN. Was sich wie ein gut platzierter Clickbait anhört, ist tatsächlich Wirklichkeit. Jan Böhmermann, der deutsche Satiriker und Fernsehmoderator bekannt aus Neo Magazin Royale und der Böhmermann-Affäre, die zu Spannungen zwischen ihm und dem türkischen Präsidenten Erdogan geführt haben, spielt zusammen mit Gronkh Game Royale 2.

Eine Mischung die zunächst surreal und unwirklich klingt. Der beliebteste deutsche Youtuber in Kombination mit einem bekannten deutschen Satiriker. Wie kann dort das Programm aussehen? Wird über aktuelle Kontroversen diskutiert, die sich um ein paar Ecken auch mit der Spieleindustrie beschäftigt? Wird Böhmermann sich satirisch über den Berufsstand der Youtuber äußern? Nein, sie spielen Game Royale 2 – The Secret of Jannis Island.

Das Spiel ist unter ZDF mit Headup Games entwickelt und unter btf game division veröffentlicht worden und lehnt sich an den Point-and-Click Adventure Monkey Island 3 an. Hauptprotagonist ist Jan Böhmermann, der auf einer einsamen Insel gestrandet ist. Die Interaktionen ähneln dem Stil von Monkey Island und sämtliche Kommentare und Inhalte des Spiels entsprechen sehr der Person Böhmermann und seiner Rolle, die er in Neo Magazin Royale spielt.

Das Video wird in drei Teilen als Preview erscheinen. Während dem Spielen gehen die beiden Künstler nicht nur auf Aspekte des Spiels ein, sondern sprechen auch über andere Themen, die bereits aus Sendungen von Böhmermann und Videos von Gronkh bekannt sind und in Kombination eine gute Unterhaltung abgeben. Wann die nächsten beiden Folgen erscheinen werden oder inwiefern es weitere Kooperationen mit Gronkh und Jan Böhmermann oder anderen bekannten Figuren aus dem Fernsehn zu sehen gibt, ist zunächst nicht weiter bekannt. Aber uns gefällt das und wir sind gespannt, was sich der bärtige Youtuber noch alles so in Zukunft einfallen lässt. Nach Smudo und Jan Böhmermann sind auf jeden Fall weitere Gast-Editionen denkbar.

Das Spiel Game Royale 2 ist der Nachfolger von Game Royal 1 und erschien am 15. Dezember 2016 auf Steam, MAC OS X, dem Apple Store und dem Google Store für 1,99€.