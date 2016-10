Gronkh mit 2 Milliarden Views auf YouTube unterwegs

30 Millionen Views bekommt Gronkh im Durchschnitt pro Monat auf sein Konto. Und hier hat er vor wenigen Stunden die 2 Milliarden Marke durchbrochen. Was nicht viele Deutsche YouTuber bis jetzt erreicht haben. Wenn wir es genau nehmen, ist Gronkh erst der dritte. An erster Stelle Kontor.TV mit 3,66 Milliarden Views und an Platz zwei ist ArkivaShqip mit 2,16 Milliarden Views.

Und nun mischt Gronkh eben noch mit, gefolgt von den Nougatschnittchen aka PietSmiet (vor kurzem ist ihr Buch „Total verzockt: Das PietSmiet 1×1“ erschienen), welche zurzeit über 1,61 Milliarden Views haben. Aber in diesem Artikel soll es ja nicht um andere YouTuber gehen, sondern um Gronkh. Aber was soll man groß sagen? Ich würde mal behaupten, jeder der mehr als eine Stunde auf YouTube unterwegs war und sich grob für Games interessiert, der ist schon mal über ein Video vom Kölner gestolpert. Also spare ich mir ein paar Worte und überlasse Wikipedia das Wort:

Gronkh (* 10. April 1977 in Braunschweig; bürgerlich Erik Range) ist ein deutscher Webvideoproduzent, Computer- und Videospiele-Journalist, Computerspieleentwickler, Synchronsprecher, Musiker und Unternehmer. Bekannt wurde Gronkh durch sogenannte Let’s-Play-Videos. In diesen spielt und kommentiert er Computer- und Videospiele und veröffentlicht Aufzeichnungen davon im Internet. Von Juli 2014 bis zum 19. Mai 2016 hatte Gronkh den größten (im Sinne von meistabonnierten) YouTube-Kanal Deutschlands.

Ganzen Wikipedia Artikel kann ich hier ja doch nicht veröffentlichen, also schreibe ich selber noch etwas. 8.687 Videos hat Gronkh in der Zwischenzeit schon veröffentlicht. Und mit der Zwischenzeit meine ich, dass der Kanal am 12. März 2006 gegründet wurde und das erste Video, Let’s Play Allods Online #001, am 01. April 2010 veröffentlicht wurde.

4,27 Millionen Abonnenten verfolgen Gronkh (un)regelmäßig auf YouTube, auf Facebook sind es über eine Million und auf Twitter bald 850.000 Follower. Eine große Reichweite also, für jemanden der „nur“ Games auf YouTube zeigt. Und ja ich weiß, dass es bei Gronkh nicht nur Games geht.

Wenn es nach Socialblade geht, dürften die nächsten großen Meilensteine erst in über 2 Jahren kommen. Damit meine ich 5 Millionen Abonnenten sowie Zeitgleich 3 Milliarden Views. Schauen wir einfach mal, ob es wirklich 2 Jahre dauern wird, bis die nächste glatte Summe auf seinem Kanal zu finden sein wird, wer weiß, vielleicht macht in 2 Jahren Gronkh auch keine Let’s Plays mehr, sondern Beauty Videos? Wer weiß das schon so genau