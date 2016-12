Gronkh als Joker in The LEGO Batman Movie

Deutsche YouTuber und Let’s Player übernehmen in letzter Zeit öfters deutsche Sprecherrollen in Kinofilmen. So nun auch Gronkh im kommenden The Lego Batman Movie, welcher 2017 erscheinen soll. Und Gronkh ist nicht der einzige große Name welcher im Abspann vorkommen wird, auch Zack Galifianakis (Hangover), Ralph Fiennes (Harry Potter) sowie Mariah Carey sind mit an Bord.

Am 10. Februar 2017 soll der neueste Spinoff von The LEGO Movie im Kino erscheinen. Michael Cera (Sausage Party) gibt Dick Grayson aka Robin seine Stimme. Zack Galifianakis spricht im englischen Joker. Ralph Fiennes ist als Sprecher vom Butler Alfred zu hören und Mariah Carey’s Stimme ist die von Bürgermeisterin Marion Grange.

Wenn man sich The LEGO Batman Movie nicht gerade auf Englisch anhören möchte, hört man Erik Range aka Gronkh im Film und zwar als Joker. Dies gab der Kölner gestern Abend auf Twitter bekannt. Nach einem Tweet soll es auch nicht leicht gewesen sein, immerhin ist es auch kein kleiner Film und Lego Filme sind meist sehr beliebt.

Wenn man nach der reinen Zielgruppe / Zuschauerschaft ausgeht von Gronkh, dann passt die Sprecherrolle perfekt ins Portfolio. Gronkh als Batman oder Alfred wäre zwar auch nicht schlecht, aber in der Haut von Joker (okay nur als Stimme) – immerhin zählt er zu den Bösewichten, was auch wieder interessant sein kann, denn eine leichte Rolle ist es nicht. Selbst wenn es ein Lego Film sein mag.

Hatte ich eigentlich erwähnt, dass es da noch eine Rolle gibt, über die ich noch nicht sprechen darf/durfte? 😈😇#zwinkerdizwinker pic.twitter.com/fNnhBrupvP — GRNK | JKR (@Gronkh) December 22, 2016

Ich hoffe nur, ich hab einigermaßen würdig abgeliefert. Da sind SO große Namen beim Film dabei – und Mister J ist seeehr schwierig 😀 #LT — GRNK | JKR (@Gronkh) December 22, 2016